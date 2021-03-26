Реки вскрылись, но не все: гидрологи дали прогноз по паводку в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 мар – Sputnik. Белорусские гидрологи прогнозируют средний уровень интенсивности паводковых процессов этой весной, но отмечают что, все будет зависеть от количества осадков.

В Беларуси во время ранней и внезапной весны, при сильных осадках случаются интенсивные разливы рек, чаще всего выходят из берегов Припять, Сож и Неман.

"Как мы и прогнозировали, в этом году ожидается средний уровень паводка, если в апреле не случится сильных осадков", – сообщили Sputnik гидрологи Белгидромета.

По их словам, собственно паводок в этом году начался достаточно рано. "Процессы весеннего половодья начались в конце февраля. Это было связано с повышенным температурным режимом", – сказали специалисты. По их словам, уже в третьей половине февраля стал таять снег, начали вскрываться реки.

"Но в связи с тем, что марте были ночи достаточно холодные, преобладали минусовые температуры, рост уровней воды немного замедлился", – рассказали специалисты.

Льда почти нет

Касаясь темы ледохода на реках Беларуси, в Гидромете сообщили, что еще не все водоемы очистились ото льда.

"По состоянию на сегодня не все реки вскрылись и очистились ото льда. Ледостав еще сохранятся в верховье Западной Двины и в верховье Сожа, а также на водохранилищах и озерах", – сказали собеседники Sputnik.

"Что касается паводка, то он еще не сформировался, в настоящее время еще идет формирование. Но погодные условия и температурный фон сдерживают рост уровней воды", – пояснили в Гидрометет.

"В дальнейшем все будет зависеть от количества осадков, если оно будет в пределах нормы, либо меньше, все продет спокойно", – уточнили специалисты.

Про подтопления домов

По словам специалистов, в настоящее время подтоплений жилых домов нет в районе обычного разлива рек. Только лишь наблюдаются подъемы воды на реках бассейна Припяти

По данным МЧС, по состоянию на пятницу 26 марта в Петриковском районе подтоплены три участка дорог, в Мстиславском – два.

Последнее самое интенсивное половодье в Беларуси было весной 2013 года, Тогда были затоплены тысячи домов, эвакуировали местных жителей. Для того чтобы снизить уровень воды в реках, на них взрывали лед. К работам, связанным с сильным паводком, были привлечены военные, милиция, а в правительстве создан координационный штаб.