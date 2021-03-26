В ЕАЭС озаботились качеством товаров из интернет-магазинов третьих стран

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 мар – Sputnik. Иностранные интернет-магазины могут обязать сертифицировать продукцию на соответствие техрегламентам ЕАЭС, сообщил министр по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии Арман Шаккалиев во время онлайн-брифинга в мультимедийном пресс-центре Sputnik.

Он отметил, что этот вопрос активно обсуждался на недавней коллегии Евразийской экономической комиссии. Но есть сложности с реализацией – "каждую посылку ведь не проверишь".

"Поставщики интернет-магазинов третьих стран должны гарантировать безопасность и качество продукции, поставляемой в ЕАЭС, а отсутствие регулирования дает им конкурентное преимущество", - заявил министр ЕЭК.

Потому вводится уведомительный порядок о соответствии продаваемого товара техрегламентам качества и безопасности ЕАЭС.

"Интернет-площадка размещает соответствующую информацию на своем ресурсе", - рассказал Шаккалиев.

Собственно, с этой целью и есть идея для начала провести эксперимент. А после принимать окончательное решение.

"Вводим экспериментально уведомительный принцип. И по итогам эксперимента мы увидим, как работают интернет-продавцы", - добавил министр.

Он отметил, что интернет-магазины внутри ЕАЭС работают по такому принципу и к качеству продаваемых ими товаров, как правило, у контролирующих органов претензий нет.

В итоге страдает потребитель

По мнению министра по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК, отсутствие требований к интернет-площадкам третьих стран в итоге сказывается на потребителе.

В пример Арман Шаккалиев привел случаи, когда одна и та же зубная паста, стиральный порошок одного и того же производителя в Европе может быть лучшего качества, нежели в странах ЕАЭС.

"А цены фактически одинаковые. Но состав – другой. И получается, что потребителя вводят в заблуждение", - говорит министр ЕЭК.

С его слов, эксперимент по соответствию ввозимых в ЕАЭС товаров с интернет-площадок третьих стран может продлиться "относительно недолго, год-два".

Идея принадлежит Беларуси

Минск выступил за проведение эксперимента в ЕАЭС по защите прав потребителей при покупке в интернет-магазинах третьих стран.

Как ранее отмечали в Государственном комитете по стандартизации, это нужно для того, чтобы обеспечить безопасность товаров при покупках через зарубежные платформы. Эксперимент предлагают начать с детских игрушек, которые могут навредить здоровью детей. Да и качество поставляемых в посылках игрушек чаще всего вызывает вопросы у контролирующих органов.

В Госстандарте отметили, что сейчас вопросы трансграничной торговли в ЕАЭС не урегулированы.

"Товары, приобретаемые через иностранные интернет-магазины для личного пользования, не включаются в сферу контроля за их соответствием обязательным требованиям", - подчеркнули в ведомстве.

А масштабы интернет-продаж огромны, а потому нужно обеспечить качество продукции, которая доставляется посылками из-за рубежа, тем более допустить нарушения в этом сегменте проще, нежели в стационарной торговле.

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