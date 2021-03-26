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В ЕАЭС озаботились качеством товаров из интернет-магазинов третьих стран
26.03.2021 15:17 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 мар – Sputnik. Иностранные интернет-магазины могут обязать сертифицировать продукцию на соответствие техрегламентам ЕАЭС, сообщил министр по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии Арман Шаккалиев во время
Он отметил, что этот вопрос активно обсуждался на недавней коллегии Евразийской экономической комиссии. Но есть сложности с реализацией – "каждую посылку ведь не проверишь".
"Поставщики интернет-магазинов третьих стран должны гарантировать безопасность и качество продукции, поставляемой в ЕАЭС, а отсутствие регулирования дает им конкурентное преимущество", - заявил министр ЕЭК.
Потому вводится уведомительный порядок о соответствии продаваемого товара техрегламентам качества и безопасности ЕАЭС.
"Интернет-площадка размещает соответствующую информацию на своем ресурсе", - рассказал Шаккалиев.
Собственно, с этой целью и есть идея для начала провести эксперимент. А после принимать окончательное решение.
"Вводим экспериментально уведомительный принцип. И по итогам эксперимента мы увидим, как работают интернет-продавцы", - добавил министр.
Он отметил, что интернет-магазины внутри ЕАЭС работают по такому принципу и к качеству продаваемых ими товаров, как правило, у контролирующих органов претензий нет.
В итоге страдает потребитель
По мнению министра по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК, отсутствие требований к интернет-площадкам третьих стран в итоге сказывается на потребителе.
В пример Арман Шаккалиев привел случаи, когда одна и та же зубная паста, стиральный порошок одного и того же производителя в Европе может быть лучшего качества, нежели в странах ЕАЭС.
"А цены фактически одинаковые. Но состав – другой. И получается, что потребителя вводят в заблуждение", - говорит министр ЕЭК.
С его слов, эксперимент по соответствию ввозимых в ЕАЭС товаров с интернет-площадок третьих стран может продлиться "относительно недолго, год-два".
Идея принадлежит Беларуси
Минск
Как ранее отмечали в Государственном комитете по стандартизации, это нужно для того, чтобы обеспечить безопасность товаров при покупках через зарубежные платформы. Эксперимент предлагают начать с детских игрушек, которые могут навредить здоровью детей. Да и качество поставляемых в посылках игрушек чаще всего вызывает вопросы у контролирующих органов.
В Госстандарте отметили, что сейчас вопросы трансграничной торговли в ЕАЭС не урегулированы.
"Товары, приобретаемые через иностранные интернет-магазины для личного пользования, не включаются в сферу контроля за их соответствием обязательным требованиям", - подчеркнули в ведомстве.
А масштабы интернет-продаж огромны, а потому нужно обеспечить качество продукции, которая доставляется посылками из-за рубежа, тем более допустить нарушения в этом сегменте проще, нежели в стационарной торговле.
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В объединении могут ввести дополнительные меры по контролю за качеством товаров, отправляемых из интернет-магазинов других государств, но пока только проведут...
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