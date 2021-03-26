Источник материала: Sputnik Беларусь

Голливудская актриса Эмма Стоун и ее муж-режиссер Дэйв Маккери стали родителями, об этом сообщили иностранные СМИ.

Звезда "Ла-Ла Ленда" и режиссер шоу Saturday Night – самая скрытная пара Голливуда. Свой роман они держали в секрете на протяжении полутора лет и буквально огорошили поклонников, когда объявили о своей помолвке в 2020 году. После этого пара перенесла торжество и поженилась тайно , а Эмма продемонстрировала округлившийся живот.

Как сообщило издание TMZ, 32-летняя Стоун стала мамой: первенец рыжеволосой актрисы появился на свет в Лос-Анджелесе 13 марта.

Новоиспеченные родители пока не давали никаких комментариев прессе, но близкое окружение пары уже подтвердило радостную новость.

"Малыш Эммы родился пару недель назад. Для нее и Дэйва это самое счастливое время, которое они хотят провести наедине. Эмма пока не хочет раскрывать карты и называть пол ребенка", – заявили инсайдеры.

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