ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Звезда "Ла-Ла Ленда" Эмма Стоун впервые стала мамой

26.03.2021 15:17 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Голливудская актриса Эмма Стоун и ее муж-режиссер Дэйв Маккери стали родителями, об этом сообщили иностранные СМИ.

Звезда "Ла-Ла Ленда" и режиссер шоу Saturday Night – самая скрытная пара Голливуда. Свой роман они держали в секрете на протяжении полутора лет и буквально огорошили поклонников, когда объявили о своей помолвке в 2020 году. После этого пара перенесла торжество и поженилась тайно, а Эмма продемонстрировала округлившийся живот.

Как сообщило издание TMZ, 32-летняя Стоун стала мамой: первенец рыжеволосой актрисы появился на свет в Лос-Анджелесе 13 марта.

Новоиспеченные родители пока не давали никаких комментариев прессе, но близкое окружение пары уже подтвердило радостную новость.

"Малыш Эммы родился пару недель назад. Для нее и Дэйва это самое счастливое время, которое они хотят провести наедине. Эмма пока не хочет раскрывать карты и называть пол ребенка", – заявили инсайдеры.

Читайте также: 

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О пополнении в семье экранной возлюбленной Райана Гослинга и ее известного избранника рассказали близкие друзья пары.
 
Новости дня
Новости разные
 
Все без ума от лысых: принц Уильям победил Уиллиса и Тайсона в смешной битве
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by