Все без ума от лысых: принц Уильям победил Уиллиса и Тайсона в смешной битве

Источник материала: Sputnik Беларусь

Старший внук Елизаветы II принц Уильям обошел актеров Брюса Уиллиса и Джейсона Стэтхема: муж Кейт Миддлтон оказался на первом месте списка лысых секс-символов.

Брат мятежного принца Гарри никогда не смущался того, что стремительно начал лысеть. Наоборот, он частенько шутил по поводу редеющей шевелюры и даже получил милое прозвище от жены - "лысик". Благодаря своей особенности будущий король Британии получил возможность посоревноваться с самыми известными мужчинами планеты.

Как сообщило издание The Sun, аналитики составили оригинальный рейтинг лысых знаменитостей: результаты превзошли все ожидания публики, ведь принц Уильям одержал победу и возглавил забавный шорт-лист.

Получить достоверные данные аналитикам помогли запросы в сети, имеющие в своем составе слово "сексуальный" и в результате герцог Кембриджский набрал больше 17 миллионов подобных запросов.

Интересно, что второе место присудили боксеру Майклу Тайсону, а третье - звезде "Перевозчика" Джейсону Стэтхэму. В рейтинг также вошли "крепкий орешек" Уиллис, "скала" Дуэйн Джонс и другие не менее известные люди.

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