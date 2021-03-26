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Все без ума от лысых: принц Уильям победил Уиллиса и Тайсона в смешной битве
26.03.2021 15:17 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Старший внук Елизаветы II принц Уильям обошел актеров Брюса Уиллиса и Джейсона Стэтхема: муж Кейт Миддлтон оказался на первом месте списка лысых секс-символов.
© AP / Ben Stansall
Брат мятежного принца Гарри никогда не смущался того, что стремительно начал лысеть. Наоборот, он частенько шутил по поводу редеющей шевелюры и даже получил милое прозвище от жены - "лысик". Благодаря своей особенности будущий король Британии получил возможность посоревноваться с самыми известными мужчинами планеты.
Как сообщило издание The Sun, аналитики составили оригинальный рейтинг лысых знаменитостей: результаты превзошли все ожидания публики, ведь принц Уильям одержал победу и возглавил забавный шорт-лист.
Получить достоверные данные аналитикам помогли запросы в сети, имеющие в своем составе слово "сексуальный" и в результате герцог Кембриджский набрал больше 17 миллионов подобных запросов.
Интересно, что второе место присудили боксеру Майклу Тайсону, а третье - звезде "Перевозчика" Джейсону Стэтхэму. В рейтинг также вошли "крепкий орешек" Уиллис, "скала" Дуэйн Джонс и другие не менее известные люди.
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Супруг безупречной Кейт Миддлтон возглавил рейтинг самых сексуальных мужчин с лысиной и оставил позади популярных претендентов.
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