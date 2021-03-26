Дело о «сахарной мафии»: очередной коррупционный скандал закончился пшиком?

Источник материала: Салiдарнасць

Один из фигурантов громкого «сахарного дела» уже на свободе.

Как выяснили журналисты, бывший директор Слуцкого комбината работает на кондитерской фабрике в Минске.





Фото «Белсат»

Напомним: в январе прошлого года прямо в воздухе развернули самолет Минск—Мюнхен и вернули в Гродно, где был задержан директор Городейского сахарного комбината Михаил Криштапович. Почти одновременно задержали еще нескольких директоров белорусских сахарных заводов, а также некоторых других бизнесменов и высокопоставленного силовика. КГБ возбудило уголовное дело по фактам получения и дачи взяток в особо крупных размерах.

Руководители Жабинковского и Скидельского сахарных заводов, Слуцкого и Городейского комбинатов, а также директор Белорусской сахарной компании и бывший начальник 2-го управления ГУБОПиК МВД в итоге оказались за решеткой. В расследовании БТ схему назвали ни больше ни меньше, как «cахарной мафией» .

Позже в Генпрокуратуре рассказали, что «фигуранты сотрудничают со следствием и признали многие факты своей незаконной деятельностью».

А уже летом новости по «сахарному делу» внезапно иссякли – сообщалось лишь о том, что первый его фигурант, отставной начальник управления ГУБОПиК МВД Владимир Тихиня, вышел на свободу .

Как выяснил на днях слуцкий «Курьер» , не под стражей находится и бывший директор Слуцкого сахарорафинадного завода Николай Прудник. Он работает в Минске на фабрике «Слодыч», эту информацию изданию подтвердили в отделе кадров предприятия, правда, не уточнили, занимает ли Прудник руководящую должность или трудится рядовым офисным сотрудником.

Кстати, даже после раскрытия коррупционных схем белорусский сахар продавался дешевле для россиян , чем внутри страны. А сахарные заводы и с новыми руководителями прибыльнее не стали.