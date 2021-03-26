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Дело о «сахарной мафии»: очередной коррупционный скандал закончился пшиком?
26.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Один из фигурантов громкого «сахарного дела» уже на свободе.
Как выяснили журналисты, бывший директор Слуцкого комбината работает на кондитерской фабрике в Минске.
Фото «Белсат»
Напомним: в январе прошлого года прямо в воздухе развернули самолет Минск—Мюнхен и вернули в Гродно, где был задержан директор Городейского сахарного комбината Михаил Криштапович. Почти одновременно задержали еще нескольких директоров белорусских сахарных заводов, а также некоторых других бизнесменов и высокопоставленного силовика. КГБ возбудило уголовное дело по фактам получения и дачи взяток в особо крупных размерах.
Руководители Жабинковского и Скидельского сахарных заводов, Слуцкого и Городейского комбинатов, а также директор Белорусской сахарной компании и бывший начальник 2-го управления ГУБОПиК МВД в итоге оказались за решеткой. В расследовании БТ схему назвали ни больше ни меньше, как
Позже в Генпрокуратуре рассказали, что «фигуранты сотрудничают со следствием и признали многие факты своей незаконной деятельностью».
А уже летом новости по «сахарному делу» внезапно иссякли – сообщалось лишь о том, что первый его фигурант, отставной начальник управления ГУБОПиК МВД Владимир Тихиня,
Как выяснил на днях слуцкий
Кстати, даже после раскрытия коррупционных схем белорусский сахар продавался дешевле
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Один из фигурантов громкого «сахарного дела» уже на свободе.
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