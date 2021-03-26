|
ЕС поддержит работу по привлечению к ответственности виновных в нарушении прав человека в Беларуси
Источник материала: Навiны
Евросоюз поддержит политически и финансово работу Международной платформы для Беларуси по привлечению виновных к ответственности (International Accountability Platform for Belarus), говорится в заявлении верховного представителя Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля.
«После фальсификации президентских выборов семь месяцев назад белорусские власти совершили неприемлемые нарушения прав человека в отношении белорусского народа, — сказал он. — На массовую мирную мобилизацию белорусского общества, выступающего за демократию и свои основные свободы, власти ответили жестокими репрессиями, произвольными арестами и задержаниями, сотнями задокументированных случаев пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, включая сексуальное и гендерное насилие. Неспровоцированные, произвольные задержания более двухсот мирных людей по всей Беларуси вчера по случаю Дня Воли демонстрируют, что масштабы государственных репрессий не уменьшаются. Виновные должны быть привлечены к ответственности».
По словам Борреля, ЕС вместе с международными партнерами «возглавляет борьбу с безнаказанностью».
Кроме поддержки работы международной платформы, отметил Боррель, на этой неделе Совет ООН по правам человека одобрил предложенную Евросоюзом резолюцию по ситуации в Беларуси. Данный документ дает мандат верховному комиссару ООН по правам человека для сбора информации о нарушениях в Беларуси. Боррель подчеркнул, что в своей работе верховный комиссар ООН будет пользоваться документацией, собранной Международной платформой.
«ЕС будет и впредь поддерживать белорусский народ в его законном стремлении к демократии и уважению основных свобод, включая право на свободу слова, мирно собираться и проводить демонстрации, не сталкиваясь с насилием, запугиванием или страхом репрессий», — сказал глава европейской дипломатии.
Международная платформа для Беларуси по привлечению к ответственности виновных в нарушении прав человека (International Accountability Platform for Belarus) начала работу 24 марта. «Это коалиция независимых правозащитных организаций, объединивших свои усилия для сбора, обработки, проверки и сохранения доказательств серьезных нарушений прав человека, в том числе пыток, совершенных белорусскими властями в преддверии президентских выборов 2020 года и в последующий период», — говорится в сообщении на сайте платформы.
Платформа создана, чтобы выполнить рекомендации профессора Вольфганга Бенедека, докладчика в рамках Московского механизма ОБСЕ, изложенные в его докладе Постоянному совету ОБСЕ 5 ноября 2020 года о предполагаемых нарушениях прав человека в связи с президентскими выборами в Беларуси 9 августа.
В руководящий комитет платформы вошли Dignity — Датский институт против пыток, правозащитный центр «Весна», Международный комитет по расследованию пыток в Беларуси и правозащитная организация Redress, которая помогает жертвам пыток.
В составе консультационного совета платформы: Европейский центр по конституционным правам и правам человека, Международная федерация по правам человека, Международный совет по реабилитации жертв пыток, Норвежский Хельсинкский комитет, организация «Врачи за права человека», Всемирная организация против пыток.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Евросоюз поддержит политически и финансово работу Международной платформы для Беларуси по привлечению виновных к ответственности (International Accountability Platform for Belarus),...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)