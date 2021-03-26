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ЕС поддержит работу по привлечению к ответственности виновных в нарушении прав человека в Беларуси

26.03.2021 15:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Евросоюз поддержит политически и финансово работу Международной платформы для Беларуси по привлечению виновных к ответственности (International Accountability Platform for Belarus), говорится в заявлении верховного представителя Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля.

ЕС поддержит работу по привлечению к ответственности виновных в нарушении прав человека в Беларуси
Фото gosnovosti.com

«После фальсификации президентских выборов семь месяцев назад белорусские власти совершили неприемлемые нарушения прав человека в отношении белорусского народа, — сказал он. — На массовую мирную мобилизацию белорусского общества, выступающего за демократию и свои основные свободы, власти ответили жестокими репрессиями, произвольными арестами и задержаниями, сотнями задокументированных случаев пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, включая сексуальное и гендерное насилие. Неспровоцированные, произвольные задержания более двухсот мирных людей по всей Беларуси вчера по случаю Дня Воли демонстрируют, что масштабы государственных репрессий не уменьшаются. Виновные должны быть привлечены к ответственности».

По словам Борреля, ЕС вместе с международными партнерами «возглавляет борьбу с безнаказанностью».

Кроме поддержки работы международной платформы, отметил Боррель, на этой неделе Совет ООН по правам человека одобрил предложенную Евросоюзом резолюцию по ситуации в Беларуси. Данный документ дает мандат верховному комиссару ООН по правам человека для сбора информации о нарушениях в Беларуси. Боррель подчеркнул, что в своей работе верховный комиссар ООН будет пользоваться документацией, собранной Международной платформой.

«ЕС будет и впредь поддерживать белорусский народ в его законном стремлении к демократии и уважению основных свобод, включая право на свободу слова, мирно собираться и проводить демонстрации, не сталкиваясь с насилием, запугиванием или страхом репрессий», — сказал глава европейской дипломатии.

Международная платформа для Беларуси по привлечению к ответственности виновных в нарушении прав человека (International Accountability Platform for Belarus) начала работу 24 марта. «Это коалиция независимых правозащитных организаций, объединивших свои усилия для сбора, обработки, проверки и сохранения доказательств серьезных нарушений прав человека, в том числе пыток, совершенных белорусскими властями в преддверии президентских выборов 2020 года и в последующий период», — говорится в сообщении на сайте платформы.

Платформа создана, чтобы выполнить рекомендации профессора Вольфганга Бенедека, докладчика в рамках Московского механизма ОБСЕ, изложенные в его докладе Постоянному совету ОБСЕ 5 ноября 2020 года о предполагаемых нарушениях прав человека в связи с президентскими выборами в Беларуси 9 августа.

В руководящий комитет платформы вошли Dignity — Датский институт против пыток, правозащитный центр «Весна», Международный комитет по расследованию пыток в Беларуси и правозащитная организация Redress, которая помогает жертвам пыток.

В составе консультационного совета платформы: Европейский центр по конституционным правам и правам человека, Международная федерация по правам человека, Международный совет по реабилитации жертв пыток, Норвежский Хельсинкский комитет, организация «Врачи за права человека», Всемирная организация против пыток.

 

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