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Фотофакт. В Минске «Фольксваген» влетел в остановку — есть пострадавшие

26.03.2021 15:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня днем в столичном микрорайоне Малиновка.

Фотофакт. В Минске «Фольксваген» влетел в остановку — есть пострадавшие

По данным ГАИ, авария произошла в районе дома № 126 на проспекте Дзержинско. В результате столкновения трех авто, «Фольксваген» влетел в остановку общественного транспорта. На месте происшествия работало сразу несколько бригад скорой помощи. По предварительной информации, пострадало три человека.

«В связи с ДТП на пр. Дзержинского от перекрёстка с пр. Любимова в направлении ул. Есенина образовалась заторовая ситуация», — сообщили в ГАИ.

Фотофакт. В Минске «Фольксваген» влетел в остановку — есть пострадавшие

 

 

Фото из телеграм-канала motolkohelp

 
 
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Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня днем в столичном микрорайоне Малиновка.
 
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