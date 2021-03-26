Toyota Camry снова стала лидером продаж в D-классе на рынке РФ. А что у нас?

Источник материала: Onliner

Если не вникать в детали, то кажется, что автомобильные рынки России и Беларуси очень похожи. Например, и там и там лидером продаж в D-классе является Toyota Camry. Но если вникнуть подробнее, то не все так однозначно.

Как пишет «Автостат» , в феврале текущего года на территории РФ было реализовано 5265 новых автомобилей сегмента D, что на 12,5% меньше, чем год назад. При этом здесь сменился лидер продаж. На первое место вырвался Toyota Camry, продажи которого составили 1845 единиц — на 23,9% меньше, чем в феврале 2020-го. А вот на второе место опустился январский лидер сегмента D — Kia K5, объем реализации которого оказался равен 1695 экземплярам. У нас Kia K5 официально даже не продается, хотя в России эта модель находится на верхних строчках продаж D-класса.

Третью позицию в России заняла модель Hyundai Sonata. В Беларуси, по статистике БАА, второе (после Camry) место в D-классе занимает Mazda6. Замыкает тройку лидеров Geely Emgrand GE.