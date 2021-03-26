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Toyota Camry снова стала лидером продаж в D-классе на рынке РФ. А что у нас?

26.03.2021 15:31 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Если не вникать в детали, то кажется, что автомобильные рынки России и Беларуси очень похожи. Например, и там и там лидером продаж в D-классе является Toyota Camry. Но если вникнуть подробнее, то не все так однозначно.

Как пишет «Автостат», в феврале текущего года на территории РФ было реализовано 5265 новых автомобилей сегмента D, что на 12,5% меньше, чем год назад. При этом здесь сменился лидер продаж. На первое место вырвался Toyota Camry, продажи которого составили 1845 единиц — на 23,9% меньше, чем в феврале 2020-го. А вот на второе место опустился январский лидер сегмента D — Kia K5, объем реализации которого оказался равен 1695 экземплярам. У нас Kia K5 официально даже не продается, хотя в России эта модель находится на верхних строчках продаж D-класса.

Третью позицию в России заняла модель Hyundai Sonata. В Беларуси, по статистике БАА, второе (после Camry) место в D-классе занимает Mazda6. Замыкает тройку лидеров Geely Emgrand GE.

Toyota Prius II (XW20) Рестайлинг, 2005 г.в., 500 000 км
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10 249 р.
3900$ / 3302€
Toyota Corolla XI (E160, E170), 2014 г.в., 145 000 км
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31 009 р.
11 800$ / 9992€
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черный, хетчбэк, бензин 1.6 л, автоматическая, передний привод
17 081 р.
6500$ / 5504€
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Если не вникать в детали, то кажется, что автомобильные рынки России и Беларуси очень похожи. Например, и там и там лидером продаж в D-классе является Toyota Camry. Но если...
 
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