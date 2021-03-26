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Да это настоящий тевтонец! В России на видео попал самый профессиональный вор лампочки (видео)

26.03.2021 15:31 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В сети этого мужчину уже прозвали Темным рыцарем, Ланцелохом,Vedroman, Новым Бэтменом и тевтонцем. Днем он — обычный житель Новосибирска. Но с наступлением темноты этот человек-невидимка из обычной панельки превращается в коммунального мстителя. На днях его похождения зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная в подъезде.

Крадущего лампочку молодого человека камера уже фиксировала 13 марта: тогда похититель был без специальной оснастки. После провальной попытки похититель решил подготовиться и соорудил специальный шлем (ведра с отверстием для глаз). Так он стал мемом.

 
 
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В сети этого мужчину уже прозвали Темным рыцарем, Ланцелохом,Vedroman, Новым Бэтменом и тевтонцем. Днем он — обычный житель Новосибирска. Но с наступлением темноты...
 
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