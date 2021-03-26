В Витебске появится первый «умный светофор». Рассказываем, где

Источник материала: Tut.by

В Витебске скоро появится «умный светофор», способный распределять трафик и предотвращать пробки на дороге, пишут «Витьбичи».



«Умный светофор» в Бресте. Фото: МВД

— Благодаря фиксации видеокамерой обстановки на дороге, зеленый сигнал для автомобилистов горит дольше при большом скоплении машин. Это позволяет предотвращать пробки, повышает пропускную способность транспортного потока, обеспечивает безопасность дорожного движения. Система «Умный светофор» работает не в обычном заданном режиме, а переключает сигналы, исходя из количества автомобилей на дороге в каждом из направлений, — поясняет директор «Специализированного монтажно-эксплуатационного предприятия Витебского облисполкома» Руслан Рыбаченок.

Первый такой светофор установят на улице Ленинградской.

В Витебске также собираются приобрести проекторы для нерегулируемых пешеходных переходов, которые будут освещать их в темное время суток. Сначала их установят на улице Чкалова, а затем и в других районах города.

Планируют заменить старые светофорные стойки из черного металла на новые, оцинкованные, нержавеющие и не требующие покраски. Эти работы с наступлением хорошей погоды начнут на Московском проспекте — на регулируемом пешеходном переходе у ВГТУ.

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