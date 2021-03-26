|
«Государство не является монолитом». Что известно о «судьбе» предложений КГК по повышению налогов для ИП
Источник материала: Tut.by
Для предпринимателей
В чем суть вопроса
В середине февраля
Среди предложений — постепенная отмена для ИП единого налога и перевод их на упрощенную систему налогообложения (УСН) с установлением дифференцированных ставок налога в зависимости от вида деятельности, оборота, затрат на деятельность.
При этом для некоторых ИП предлагалось повысить ставки налога при упрощенной системе налогообложения до размера подоходного налога. Речь в том числе про тех, кто оказывают услуги по управлению, маркетинговые, консультационные, аудиторские, юридические, бухгалтерские услуги, а также услуги по предоставлению информации. Утверждается, что «при организации и осуществлении данных видов услуг плательщик несет незначительные затраты».
Для ИП также предлагалось повысить взносы в ФСЗН.
Сообщалось, что обсуждается вариант, чтобы ввести новшества в 2022 году — с обновлением Налогового кодекса. Подготовка изменений в НК предусмотрена планом работы над законопроектами на этот год.
Что ответили чиновники на вопросы по возможным изменениям для ИП
Республиканская конфедерация предпринимательства поинтересовалась у правительства, что чиновники думают насчет возможных изменения для ИП. «В результате проведенной согласованной работы бизнес-сообщества большинство предложений КГК не нашли поддержки в профильных республиканских органах государственного управления», — сообщают в конфедерации и добавляют, что сохраняют осторожный оптимизм по поводу полученного ответа Минфина. Это ведомство по поручению Совмина ответило на обращение совместно с Минэкономики, Нацбанком, МНС, Минтруда, Минюстом.
Так, предложения Госконтроля по налогообложению ИП намерены рассмотреть на Консультативном совете по налоговой политике при Минфине — при подготовке изменений в налоговое законодательство на 2022 год.
Нацбанк, как следует из ответа за подписью первого заместителя главы Минфина Дмитрия Кийко, не поддерживает предложение по сокращению наличного денежного оборота для ИП, как минимум — одномоментного жесткого. Регулятор говорит, что в стране планомерно переходят к безналичным расчетам и напоминает
При этом в Минтруда, судя из ответа чиновников, поддерживают предложение по пересмотру взносов ИП в ФСЗН и считает, что в нем «заложена положительная динамика формирования источников социальных выплат».
Госконтроль ранее также выступал за ужесточение мер ответственности за нарушения в налоговой сфере. В ответе Дмитрия Кийко говорится, что по данным Минюста, «в рамках созданной рабочей группы Национальным центром законодательства и правовых исследований осуществлена доработка проекта Закона „Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности“. Сообщается, что 1 марта законопроект передали в Администрацию президента. „По результатам обсуждения в Администрации президента с учетом позиций заинтересованных государственных органов большая часть предложений по ужесточению уголовной ответственности за „налоговые“ преступления (для ИП. — Прим. ред.) на данный момент в законопроект не включена“, — говорится в ответе Минфина.
— Данный документ (ответ Минфина. — Прим. ред.) подтверждает готовность власти к диалогу с бизнес-сообществом по поводу поиска взаимоприемлемых путей выхода из сложившейся ситуации. Вместе с тем, очевидно, что государство не является по своей природе неким монолитом — всегда существуют межведомственные противоречия, вызванные тем, что у разных органов разные задачи. Такая же ситуация и в бизнесе, поэтому сейчас очень важно находить точки соприкосновения, а не разжигать какие-либо конфронтации ни с одной из сторон».
Напомним, ранее министр финансов Юрий Селиверстов уже
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Государство не является монолитом». Что известно о «судьбе» предложений КГК по повышению налогов для ИП
Для ИП хотят ввести существенные изменения, в том числе поднять налоги и взносы в ФСЗН. К обсуждению этих предложений привлекли как минимум 6 ведомств, однако не все...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)