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СК завел уголовное дело из-за взлома почты сотрудников «Молочного мира» после письма «о новых выборах»
Источник материала: Tut.by
Следователи устанавливают обстоятельства несанкционированного доступа к электронной почте сотрудников ОАО «Молочный мир»,
По данным следствия, 25 марта неизвестные получили доступ к рабочей электронной почте сотрудников гродненского предприятия «Молочный мир». После этого от имени сотрудников злоумышленники разослали «не соответствующую действительности информацию». В сообщении СК прикреплено изображение письма, отправленного с рабочей почты директора предприятия Марины Аникеевой.
— Хоть меня и признали «Женщиной года», я должна признать… Я не могу смириться с тем произволом, который творится у нас в стране. Нашу страну пытаются продать России. […] И то, что «силовые» органы допускают в отношении мирных граждан — это не то что не приемлемо, это ужасающе. Убийства, угнетения, издевательства, пытки, заключения под стражу, штрафы… Я не могу это больше терпеть. […] Мы все — за новые выборы. Мы — за Беларусь для людей. И я — вместе с народом Беларуси! — говорится в письме. Оно заканчивается призывом «выйти сегодня на улицы и отметить День Воли».
— По данному факту Гродненским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 349 Уголовного кодекса Беларуси. Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению данного преступления, — комментируют ситуацию в СК.
На прошлой неделе независимые СМИ, в том числе TUT.BY, получили на редакционную почту письмо якобы от депутата и главы «Белой Руси» Геннадия Давыдько, в котором он призывает своих коллег по Палате представителей вместе досрочно освободить Александра Лукашенко от должности. Геннадий Давыдько
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СК завел уголовное дело из-за взлома почты сотрудников «Молочного мира» после письма «о новых выборах»
СК сообщает, что от имени сотрудников злоумышленники разослали «не соответствующую действительности информацию».
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