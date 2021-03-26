СК завел уголовное дело из-за взлома почты сотрудников «Молочного мира» после письма «о новых выборах»

Источник материала: Tut.by

Следователи устанавливают обстоятельства несанкционированного доступа к электронной почте сотрудников ОАО «Молочный мир», сообщает в своем телеграм-канале Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело. Накануне с адреса директора предприятия Марины Аникеевой было отправлено письмо о доступе к некоему «архиву внутренних документов», которые являются «доказательством грубого нарушения нашей Конституции властями Республики Беларусь», а также о том, что «мы все — за новые выборы, мы — за Беларусь для людей».



Скриншот сайта milk.by

По данным следствия, 25 марта неизвестные получили доступ к рабочей электронной почте сотрудников гродненского предприятия «Молочный мир». После этого от имени сотрудников злоумышленники разослали «не соответствующую действительности информацию». В сообщении СК прикреплено изображение письма, отправленного с рабочей почты директора предприятия Марины Аникеевой.

— Хоть меня и признали «Женщиной года», я должна признать… Я не могу смириться с тем произволом, который творится у нас в стране. Нашу страну пытаются продать России. […] И то, что «силовые» органы допускают в отношении мирных граждан — это не то что не приемлемо, это ужасающе. Убийства, угнетения, издевательства, пытки, заключения под стражу, штрафы… Я не могу это больше терпеть. […] Мы все — за новые выборы. Мы — за Беларусь для людей. И я — вместе с народом Беларуси! — говорится в письме. Оно заканчивается призывом «выйти сегодня на улицы и отметить День Воли».

Фото: телеграм-канал СК

— По данному факту Гродненским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 349 Уголовного кодекса Беларуси. Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению данного преступления, — комментируют ситуацию в СК.

На прошлой неделе независимые СМИ, в том числе TUT.BY, получили на редакционную почту письмо якобы от депутата и главы «Белой Руси» Геннадия Давыдько, в котором он призывает своих коллег по Палате представителей вместе досрочно освободить Александра Лукашенко от должности. Геннадий Давыдько объяснил , что его почту взломали и стали рассылать от его имени такие письма. СК также возбудил по этому поводу уголовное дело.