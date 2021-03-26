ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Для тех, кто снова не поедет в отпуск. Нашли пять самых дешевых дач под Гомелем

26.03.2021 15:33 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Отпуск все ближе, а иллюзий на тему «Как провести лето» — все меньше? И в этом году коварный ковид никуда не исчезнет, а это значит, что многие из нас снова никуда не поедут. Но не сидеть же в квартире! TUT.BY посмотрел, какие дачи сейчас предлагают недалеко от Гомеля, и выбрал самые недорогие варианты. Спойлер: нашли даже дешевле десятидневного тура All Inclusive.

В деревне Костюковичи, что в 20 км от Мозыря, всего за 650 долларов можно приобрести 10 соток земли и дачу-вагончик.


В деревне Грабовка под Гомелем за сборно-щитовой домик площадью 20 м2 на 10 сотках просят 2800 долларов. Есть электричество, колонка и водопровод из реки. Из посадок на участке — яблони, груши, слива, смородина, крыжовник, черноплодная рябина.


Дачный домик из силикатных блоков площадью 33 м2 на четырех сотках продают на станции Забочь за 6 тысяч долларов. В качестве бонуса продавец гарантирует живописные виды реки за пределами участка.


Фото: realt.by

Двухэтажный кирпичный дом площадью 50 м2 на семи сотках земли продают в деревне Якимовка в 17 км от Гомеля. Внутри — печное отопление, есть погреб. Снаружи — ухоженный сад и плодово-ягодные кустарники. Есть сарай и туалет. За все просят 6700 долларов и готовы торговаться.


Шесть соток и дом из белого кирпича площадью 30,4 м2 с террасой можно приобрести в деревне Терешковичи за 7900 долларов. На участке уже есть цветы, ухоженные грядки, деревья и кустарники. Рядом лес.


Фото: realt.by

 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
TUT.BY посмотрел, какие дачи сейчас предлагают недалеко от Гомеля, и выбрал самые недорогие варианты. Спойлер: нашли даже дешевле десятидневного тура All Inclusive.
 
Новости дня
Новости разные
 
До рынка ТС доехал обновленный Subaru XV: озвучена стоимость
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by