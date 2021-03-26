Для тех, кто снова не поедет в отпуск. Нашли пять самых дешевых дач под Гомелем

Источник материала: Tut.by

Отпуск все ближе, а иллюзий на тему «Как провести лето» — все меньше? И в этом году коварный ковид никуда не исчезнет, а это значит, что многие из нас снова никуда не поедут. Но не сидеть же в квартире! TUT.BY посмотрел, какие дачи сейчас предлагают недалеко от Гомеля, и выбрал самые недорогие варианты. Спойлер: нашли даже дешевле десятидневного тура All Inclusive.

В деревне Костюковичи, что в 20 км от Мозыря, всего за 650 долларов можно приобрести 10 соток земли и дачу-вагончик.





В деревне Грабовка под Гомелем за сборно-щитовой домик площадью 20 м2 на 10 сотках просят 2800 долларов. Есть электричество, колонка и водопровод из реки. Из посадок на участке — яблони, груши, слива, смородина, крыжовник, черноплодная рябина.





Дачный домик из силикатных блоков площадью 33 м2 на четырех сотках продают на станции Забочь за 6 тысяч долларов. В качестве бонуса продавец гарантирует живописные виды реки за пределами участка.



Фото: realt.by

Двухэтажный кирпичный дом площадью 50 м2 на семи сотках земли продают в деревне Якимовка в 17 км от Гомеля. Внутри — печное отопление, есть погреб. Снаружи — ухоженный сад и плодово-ягодные кустарники. Есть сарай и туалет. За все просят 6700 долларов и готовы торговаться.





Шесть соток и дом из белого кирпича площадью 30,4 м2 с террасой можно приобрести в деревне Терешковичи за 7900 долларов. На участке уже есть цветы, ухоженные грядки, деревья и кустарники. Рядом лес.



Фото: realt.by