До рынка ТС доехал обновленный Subaru XV: озвучена стоимость

Источник материала: Tut.by

Российский офис Subaru объявил старт продаж обновленного компактного кроссовера XV — автомобили уже доступны для заказа и в Беларуси.





Внешние изменения у XV минимальны — это передний бампер с новой накладкой, 17- или 18-дюймовые легкосплавные колесные диски с новым дизайном, а также новый цвет кузова «плазменно-желтый перламутр». Обновленный XV доступен в трех комплектациях — все они располагают двухлитровым бензиновым горизонтально-оппозитным мотором мощностью 150 л. с., постоянным полным приводом и бесступенчатым вариатором. До 100 км/ч XV с таким силовым агрегатом разгоняется за 10,6 секунды, максимальная скорость — 192 км/ч.





Обновленный XV получил модернизированную подвеску с измененными характеристиками пружин и амортизаторов для лучшей плавности хода и ездового комфорта. А еще у всех версий «паркетника» имеется комплекс электронных ассистентов EyeSigth Safety Plus, включающий систему автоматического торможения, адаптивный круиз-контроль, контроль рядности движения и мониторинг усталости водителя.





Цены на обновленный XV для нашего рынка озвучены в российских рублях. Кроссовер в начальной комплектации Safety ES обойдется в 2 459 000 рублей (32 460 долларов по текущему курсу).





Начиная с комплектации Elegance ES, автомобиль располагает двухрежимной системой X-Mode (с отдельными настройками для езды по снегу и грязи) — стоимость составляет 2 519 900 рублей (33 260 долларов). А в максимальной комплектации Premium ES за 2 629 900 рублей (34 700 долларов) XV получил отделку сидений кожей, люк с электроприводом и мультимедиасистему с 8-дюймовым экраном и «навигацией».