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Имейте ввиду: с понедельника закроют один из выходов со станции "Трактарны завод"
Источник материала: Партизан
С 29 марта не будет работать один из выходов со станции метро «Трактарны завод», пишут в телеграм-канале Минского метрополитена.
С 29 марта по 16 апреля из-за ремонтных работ полностью закроют выход №1-1 станции «Трактарны завод». Это тот, что ведет к зданию Минского тракторного завода.
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С 29 марта не будет работать один из выходов со станции метро «Трактарны завод», пишут в телеграм-канале Минского метрополитена.
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