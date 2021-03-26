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ЕАБР: экономика Беларуси тормозит из-за "дорогого" госдолга

26.03.2021 15:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Даже самый лояльный к Беларуси Евразийский банк развития прогнозирует экономический рост в Беларуси в этом году лишь на уровне 0,4%. В 2022 году у нашей страны есть шанс вырасти на 1,2%, считают аналитики ЕАБР.

Главный экономист ЕАБР Евгений Винокуров поясняет, что в 2020 году Беларусь потеряла скорость экономического роста из-за политического фактора и того, что начал сокращаться IT-сектор.

Он прогнозирует отрицательное влияние политического кризиса в стране на инвестиционную активность.

Факторами, которые сдерживают экономический рост в Беларуси, эксперт называл высокий уровень госдолга — 48% ВВП и большую долю «дорогого» рыночного долга (на уровне 5% годовых) в его структуре, а также «высокие финансовые потребности страны в ближайшие несколько лет».

По оценке Винокурова, в Беларуси потребительские цены в 2021 году вырастут на 6,6%, а в 2022 году инфляция может снизиться до 4,5%.
 
 
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Даже самый лояльный к Беларуси Евразийский банк развития прогнозирует экономический рост в Беларуси в этом году лишь на уровне 0,4%. В 2022 году у нашей страны есть...
 
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