Эксперт рассказал универсальный рецепт успешного развития YouTube-канала

Источник материала: Sputnik Беларусь

В ходе мастер-класса шеф-редактор отдела социальных сетей интернет-издания Украина.ру Александр Фомин поделился опытом, как начать работать, имея под рукой смартфон и несколько контактов специалистов в телефонной книжке. Также затрагивались вопросы, как наладить безопасную работу со стрингерами в странах с враждебным политическим режимом и найти свой формат.

YouTube на минималках

Фомин привел в пример интернет-издание Украина.ру, которое стартовало на видеохостинге с минимальными ресурсами. Тем не менее свои лайфхаки редакции удалось найти.

"С редакциями любого Sputnik можно создать действующий YouTube-канал, который будет популярным и цитируемым", – уверен эксперт.

Первое, зачем нужен YouTube – расширение аудитории, считает Фомин. По его словам, у хостинга хорошая рекомендательная система, которая может дать неплохой прирост показателей.

Важно грамотно оформлять видео, это может также способствовать притоку пользователей. Особо Фомин подчеркнул, что зачастую аудитории сайта, социальных сетей и YouTube не пересекаются.

"Подписчики могут не подозревать о наличии сайта, но смотреть ваш канал. Работая с видеоконтентом, мы можем покрыть большую аудиторию, чем сайт. Особенно это актуально для сайтов Sputnik", – рассказал Фомин.

Как расширить аудиторию?

Минимальный набор ресурсов – два человека с навыками монтирования видео, а также небольшое помещение, куда впоследствии будут приглашать экспертов. Им может быть даже переговорная в редакции.

Также под рукой нужно иметь один или два смартфона. "Современные телефоны позволяют на первоначальном этапе делать хороший контент", – подчеркивает Фомин.

По его словам, важно наработать пул экспертов. Но не стоит сразу приглашать известных людей, так как они могут не прийти из-за малого числа подписчиков на канале, нужно двигаться в этом направлении постепенно.

"Поначалу набивайте свое портфолио, чтобы эксперты были заинтересованы в вас", – рекомендует Фомин.

Особенно популярный жанр сейчас – интервью и комментарии, где политологи трактуют развитие определенных событий в стране и мире. Это обусловлено тем, что аудитория любит, когда думают и рассказывают за них, объясняет он.

Сколько времени уйдет на первое видео?

По словам эксперта, первое видео можно сделать за один час, успех – это когда на нем наберется 500–1000 просмотров.

Чтобы увеличить число просмотров, важно отрабатывать темы дня. "Об этом же стоит и говорить с экспертами. Например, День воли в Беларуси. Что будет происходить? Какие сценарии возможны? Пусть все эксперты говорят об этом, но в разной плоскости", – подчеркивает Фомин.

Также можно набивать просмотры на каких-то мировых, резонансных новостях, которые будут комментировать эксперты. Но есть одно "но" – оперативность. Важно одним из первых попасть в рекомендательную систему YouTube. Оптимальное время комментария – до 20 минут. Периодичность на старте – четыре ролика в день.

Первое на что "клюет" аудитория – обертка (превью), она, по словам Фомина, должна привлекать внимание и быть красивой. Также стараться меньше букв давать в заголовок, но заинтересовывать.

Как оживить "мертвое" видео?

Первый рецепт – встроить видео в раздел на сайт. "Штука полезная, которая разбавляет сайт и делает его мультимедийным. Ядерная аудитория, по статистике, несколько тысяч человек может кликать на него и смотреть. Порой благодаря рекомендательной странице оно оживает и YouTube позже выдает его в рекомендации", – рассказывает Фомин.

По его словам, использование социальных сетей может приносить не более 5% аудитории, но на начальном этапе важны даже эти цифры, поэтому нужно смело загружать видео на платформы "ВКонтакте", Facebook и Instagram.

Анализ работы

Важной составляющей работы является анализ. "После того как на канале набьется определенное количество видео, важно проанализировать число просмотров и выделить эксперта, который наиболее популярен. С ним можно делать отдельный проект и приглашать каждую неделю. Так как люди его будут смотреть", – рекомендует Фомин.

В будущем это может стать локомотивом, который принесет подписчиков и просмотры. Это можно будет сделать уже через два месяца. Главное, по словам специалиста, приучить аудиторию смотреть видео в определенное время на канале. Тем не менее Фомин призвал не слишком увлекаться экспериментами с жанрами, это может привести к потере подписчиков. Свой фокус можно сместить в пользу ярких моментов с улиц, а для этого неплохо было бы иметь своих стрингеров в регионах.

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