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Серьезная авария у метро в Минске: VW влетел в остановку, на которой стояли люди

26.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Автомобиль вылетел с дороги и врезался в остановку общественного транспорта около станции метро «Малиновка». Об этом AUTO.TUT.BY сообщили очевидцы.

Происшествие случилось днем 26 марта. Читатели сообщают, что VW Touran врезался в остановку, когда там находились люди. На место аварии приехали несколько автомобилей скорой помощи. По информации очевидцев, пострадали по меньшей мере три человека. Двое из них — женщина и ребенок — получили серьезные травмы.

Серьезная авария у метро в Минске: VW влетел в остановку, на которой стояли люди

Серьезная авария у метро в Минске: VW влетел в остановку, на которой стояли люди

Серьезная авария у метро в Минске: VW влетел в остановку, на которой стояли люди

Как рассказал AUTO.TUT.BY очевидец Дмитрий, водитель VW Touran двигался со стороны МКАД в направлении центра и хотел развернуться в разрыве напротив остановки. Во время выполнения маневра он, судя по всему, резко нажал на педаль газа, зацепил Renault, врезался в разворачивающийся Mitsubishi и въехал в остановку.

Дмитрий также рассказал, что за рулем Volkswagen находился пожилой мужчина, а на пассажирском сиденье ехала его жена. В аварии они не пострадали. По внешним признакам водитель был трезв.

 
 
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