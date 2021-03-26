Источник материала: UDF



Иллюстративное фото

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Пикетировала наклейкой с Погоней на багажнике автомобиля, на котором ее подвозили» За это женщину арестовали на 12 суток.

Какправозащитники, женщина на суде пояснила, что ее подвозил знакомый. Когда она садилась в машину, то не видела никакой наклейки. В машине с ней ехало еще четыре человека.Возле филармонии машину остановили сотрудники ГАИ и всех доставили в РУВД для установления личности. Там на Светлану составили протокол по ст. 24.23 КоАП.Судья Черепович признала Светлану виновной и приговорила к аресту на 12 суток.