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«Пикетировала наклейкой с Погоней на багажнике автомобиля, на котором ее подвозили»
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Как
Возле филармонии машину остановили сотрудники ГАИ и всех доставили в РУВД для установления личности. Там на Светлану составили протокол по ст. 24.23 КоАП.
Судья Черепович признала Светлану виновной и приговорила к аресту на 12 суток.
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За это женщину арестовали на 12 суток.
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