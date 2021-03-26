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«Пикетировала наклейкой с Погоней на багажнике автомобиля, на котором ее подвозили»

26.03.2021 16:07 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Пикетировала наклейкой с Погоней на багажнике автомобиля, на котором ее подвозили»
Иллюстративное фото
Суд Первомайского района арестовал сегодня на 12 суток 54-летнюю Светлану Чернявскую. Согласно протоколу, женщина «пикетировала путем размещения наклейки с гербом «Погоня» на багажнике автомобиля, на котором ее подвозили». За это женщину арестовали на 12 суток

Как сообщили правозащитники, женщина на суде пояснила, что ее подвозил знакомый. Когда она садилась в машину, то не видела никакой наклейки. В машине с ней ехало еще четыре человека.

Возле филармонии машину остановили сотрудники ГАИ и всех доставили в РУВД для установления личности. Там на Светлану составили протокол по ст. 24.23 КоАП.

Судья Черепович признала Светлану виновной и приговорила к аресту на 12 суток.
 
 
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