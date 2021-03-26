Источник материала: UDF



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Итак, в феврале 2021-го:

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Кризис уже здесь: в Беларуси – рекордное падение зарплат Все это – не что иное, как наступивший очередной кризис: он уже здесь.

Но такая динамика – обычна для этого периода. Декабрьская средняя всегда наивысшая в году благодаря различным годовым премиальным выплатам. В январе всегда происходит обрушение средней зарплаты до уровня 2-3-хмесячной давности, и вместе со средней февральской они оказываются наименьшими уже в новом году.В целом же зарплаты в Беларуси увеличиваются в номинальном выражении из года в год. Так, февральская 2021 года больше средней февральской 2020-го на 14,1%, а февральская 2020-го, в свою очередь, больше февральской 2019-го на 14,5%. И так далее. Главный фактор роста здесь – инфляционный: зарплаты растут вместе с ростом цен.Однако в этом феврале один из показателей динамики средней зарплаты оказался наихудшим за последние 20 лет, с 90-х годов: это реальное падение зарплаты с предыдущего месяца – февральской средней относительно январской.Как выше сказано, средняя февральская оказалась в этом году меньше средней январской. В этом нет сенсации: такое бывает в сезонной динамике средней зарплаты, особенно в последние годы.Мало того, было даже большее падение – в 2009 году, в период мирового экономического кризиса, который сильно задел и Беларусь: в 2009-м средняя зарплата в феврале оказалась меньше, чем в январе, на 1,5%. А в 2021-м на 1,0%.Но номинальное изменение, не учитывающее рост цен, не показывает реальное изменение зарплат в стране – по их покупательной способности. Важно знать процент инфляции.В показателе инфляции в Беларуси тоже присутствует сезонность. Однако никогда не было, чтобы в феврале Белстат фиксировал падение цен с января – дефляцию: всегда в феврале была месячная инфляция – больший или меньший рост цен за месяц в среднем по всему потребительскому рынку.В феврале 2021-го месячная потребительская инфляция составила 101,9% (+1,9% к январю). Это наибольший процент роста цен в феврале за последние 5 лет. И шестой по величине февральский процент за 20 лет.Получается, что в феврале 2021 года средняя зарплата упала на 1,0%, а цены выросли на 1,9%. Результат – реальное падение зарплат на 2,9% в среднем по стране.Реальное, с учетом роста цен, падение зарплат в феврале с января случается часто: в феврале обычна более высокая инфляция, а средняя по стране зарплата в этом месяце или прирастает очень мало или даже падает. А в последние 6 лет – так вообще это происходит каждый год.Но на этот раз, в 2021-м, реальное падение оказалось рекордным за 20 лет, после 90-х – на 2,9%. Больше даже, чем в кризисном 2009-м, когда было сильнейшее за все время номинальное падение в феврале с января.Это не могло не сказаться на покупательской возможности белорусов: объем розничной торговли в феврале снизился в Беларуси очень сильно.Белорусов также интересует размер зарплаты в долларовом эквиваленте. И здесь тоже все не настолько радужно, как хотелось бы: долларовый рост зарплат в стране прекратился.Так, в феврале 2021-го средняя по Беларуси начисленная заработная плата составила $490 в эквиваленте. А в феврале 2020-го было $500: сейчас – на 2% меньше, ниже «заветных $500».К тому же, февральская средняя зарплата в долларах оказалась меньше январской, несмотря на хорошее укрепление BYN-рубля к доллару за февраль.- рекордное за 20 лет реальное падение средней зарплаты с января;- сильное падение объема розничной торговли в годовом выражении;- падение средней зарплаты в долларовом эквиваленте за месяц и за год.Все это – не что иное, как наступивший очередной кризис: он уже здесь.