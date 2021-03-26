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В Египте столкнулись два пассажирских поезда. СМИ сообщают о десятках жертв

26.03.2021 16:09 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня СМИ сообщили о катастрофе на железнодорожных путях в Египте. Два пассажирских поезда столкнулись на севере египетской провинции Сохаг. По информации Reuters, в катастрофе погибли 32 человека, 66 ранены.

Пока неизвестно, что стало причиной крушения недалеко от города Тахта, который находится в 365 км к югу от Каира. Прокуратура заявила, что начала расследование.

«Поезда столкнулись на невысокой скорости, в результате чего два вагона были повреждены, а третий перевернулся», — сообщил агентству Reuters источник.

В Египте столкнулись два пассажирских поезда. СМИ сообщают о десятках жертв
В Египте столкнулись два пассажирских поезда. СМИ сообщают о десятках жертв

 
 
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Сегодня СМИ сообщили о катастрофе на железнодорожных путях в Египте. Два пассажирских поезда столкнулись на севере египетской провинции Сохаг. По информации Reuters,...
 
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