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В Египте столкнулись два пассажирских поезда. СМИ сообщают о десятках жертв
Источник материала: Onliner
Сегодня СМИ сообщили о катастрофе на железнодорожных путях в Египте. Два пассажирских поезда столкнулись на севере египетской провинции Сохаг. По информации
Пока неизвестно, что стало причиной крушения недалеко от города Тахта, который находится в 365 км к югу от Каира. Прокуратура заявила, что начала расследование.
«Поезда столкнулись на невысокой скорости, в результате чего два вагона были повреждены, а третий перевернулся», — сообщил агентству Reuters источник.
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Сегодня СМИ сообщили о катастрофе на железнодорожных путях в Египте. Два пассажирских поезда столкнулись на севере египетской провинции Сохаг. По информации Reuters,...
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