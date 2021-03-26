«Нафтан» выставил на продажу теплицы. Их купили за 2,2 миллиона рублей

Источник материала: Onliner

Да, у «Нафтана» были теплицы. А теперь нет.

Вместе с тепличным комплексом покупателю досталось помещение котельной, административно-бытовой корпус, мазутохранилище, мастерские, гаражи, газопровод и сети электроснабжения. Общая площадь недвижимого имущества составила 53 тыс. кв. м, а протяженность газо- и электросетей — 2046,1 м. В дополнение к зданиям и оборудованию покупатель получил в постоянное пользование земельный участок площадью 10,86 га для размещения промышленных объектов. При этом в отношении участка действует ряд ограничений в связи с его расположением в охранных зонах электрических сетей, объектов газораспределительной системы, водоохранных зонах рек и водоемов, а также в пределах территорий перспективного развития населенных пунктов. Имя покупателя не раскрывается.

















Комплекс продали через площадку «БУТБ-Имущество» , оператором которой является Белорусская универсальная товарная биржа. Поскольку на торги зарегистрировался только один участник, сумма продажи составила 2 172 452 руб. (начальная стоимость + 5%). Тепличный комплекс выставляется на электронные торги с 2019 года. За это время он подешевел на 80%.