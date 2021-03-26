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«Нафтан» выставил на продажу теплицы. Их купили за 2,2 миллиона рублей

26.03.2021 16:09 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Да, у «Нафтана» были теплицы. А теперь нет.

Вместе с тепличным комплексом покупателю досталось помещение котельной, административно-бытовой корпус, мазутохранилище, мастерские, гаражи, газопровод и сети электроснабжения. Общая площадь недвижимого имущества составила 53 тыс. кв. м, а протяженность газо- и электросетей — 2046,1 м. В дополнение к зданиям и оборудованию покупатель получил в постоянное пользование земельный участок площадью 10,86 га для размещения промышленных объектов. При этом в отношении участка действует ряд ограничений в связи с его расположением в охранных зонах электрических сетей, объектов газораспределительной системы, водоохранных зонах рек и водоемов, а также в пределах территорий перспективного развития населенных пунктов. Имя покупателя не раскрывается.

«Нафтан» выставил на продажу теплицы. Их купили за 2,2 миллиона рублей
«Нафтан» выставил на продажу теплицы. Их купили за 2,2 миллиона рублей
«Нафтан» выставил на продажу теплицы. Их купили за 2,2 миллиона рублей
«Нафтан» выставил на продажу теплицы. Их купили за 2,2 миллиона рублей

Комплекс продали через площадку «БУТБ-Имущество», оператором которой является Белорусская универсальная товарная биржа. Поскольку на торги зарегистрировался только один участник, сумма продажи составила 2 172 452 руб. (начальная стоимость + 5%). Тепличный комплекс выставляется на электронные торги с 2019 года. За это время он подешевел на 80%.

 
 
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Да, у «Нафтана» были теплицы. А теперь нет. Читать далее…
 
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