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«Нафтан» выставил на продажу теплицы. Их купили за 2,2 миллиона рублей
Источник материала: Onliner
Да, у «Нафтана» были теплицы. А теперь нет.
Вместе с тепличным комплексом покупателю досталось помещение котельной, административно-бытовой корпус, мазутохранилище, мастерские, гаражи, газопровод и сети электроснабжения. Общая площадь недвижимого имущества составила 53 тыс. кв. м, а протяженность газо- и электросетей — 2046,1 м. В дополнение к зданиям и оборудованию покупатель получил в постоянное пользование земельный участок площадью 10,86 га для размещения промышленных объектов. При этом в отношении участка действует ряд ограничений в связи с его расположением в охранных зонах электрических сетей, объектов газораспределительной системы, водоохранных зонах рек и водоемов, а также в пределах территорий перспективного развития населенных пунктов. Имя покупателя не раскрывается.
Комплекс продали через площадку
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Да, у «Нафтана» были теплицы. А теперь нет. Читать далее…
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