В Сети пишут, что на продажу выставлены данные 600 тыс. пользователей платформы petitions.by

Источник материала: Tut.by

Некоторое время назад мы сообщали , что информация о 600 тысячах пользователей Petitions.by оказалась в открытом доступе. В инициативе рассказали, что «злоумышленнику удалось взломать аккаунт одного из модераторов и создать фейковую массовую рассылку в адрес пользователей». Теперь в телеграм-канале «Data1eaks | Утечки баз данных» появилась информация, что данные белорусов оказались «выставлены на продажу».



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Victoria Heath / Unsplash

Напомним — ранее в Petitions.by пояснили , что «злоумышленнику удалось взломать аккаунт одного из модераторов и создать фейковую массовую рассылку в адрес пользователей. Взлом был обнаружен в течение 10 минут, а рассылка остановлена. Тем не менее около 15 тысяч пользователей успели получить фейковое письмо».

На вопрос, была ли утечка каких-то данных, в инициативе ответили, что могли «утечь» условно публичные данные подписи, которую пользователь оставляет под обращением и которыми обладает любой чиновник, рассматривающий обращение. То есть, фамилия-имя-отчество, адрес и e-mail.

«Никакие другие данные Petitions.by не запрашивает и не обрабатывает. То есть ваши платежные карточки, аккаунт электронной почты, аккаунты в соцсетях — все это в безопасности», — сообщили в Petitions.by, добавив, что платформа проведет дополнительный аудит безопасности и усилит защиту.

Сегодня в телеграм-канале «Data1eaks | Утечки баз данных» заявили , что база данных 600 тысяч белорусов, которая содержит «имена, адреса, почту и телефоны пользователей», продается приблизительно за 1 тыс. долларов. «По полноте информации это самая большая база пользователей, которая когда-либо оказывалась слита в Беларуси», — подытоживают авторы.