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В Сети пишут, что на продажу выставлены данные 600 тыс. пользователей платформы petitions.by
Источник материала: Tut.by
Некоторое время назад мы
Напомним — ранее в Petitions.by
На вопрос, была ли утечка каких-то данных, в инициативе ответили, что могли «утечь» условно публичные данные подписи, которую пользователь оставляет под обращением и которыми обладает любой чиновник, рассматривающий обращение. То есть, фамилия-имя-отчество, адрес и e-mail.
«Никакие другие данные Petitions.by не запрашивает и не обрабатывает. То есть ваши платежные карточки, аккаунт электронной почты, аккаунты в соцсетях — все это в безопасности», — сообщили в Petitions.by, добавив, что платформа проведет дополнительный аудит безопасности и усилит защиту.
Сегодня в телеграм-канале «Data1eaks | Утечки баз данных»
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Некоторое время назад мы сообщали, что информация о 600 тысячах пользователей Petitions.by оказалась в открытом доступе.
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