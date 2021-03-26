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После реконструкции в историческом здании Пинска откроется гостиница

26.03.2021 16:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Гостиница откроется в реконструированном историческом здании в Пинске. В разное время здесь размещались школы, паспортный стол, склады, пишет «Медиа-Полесье».


Для того чтобы вернуть зданию привлекательный вид, потребовалось немало усилий. От сбора исторических материалов в архивах Беларуси и Польши, на основе которых и восстанавливали строение, до вложения немалых денег. Сумму, в которую обошлась реконструкция, владельцы не называют.

Гостиница небольшая — 13 номеров. Стоимость — от 100 до 150 рублей. Максимальную цену просят за двухкомнатный люкс на четыре человека.


Предполагалось, что на этой территории разместится целый комплекс. Пока есть только гостиница.

Официально гостиница откроет свои двери для постояльцев 9 апреля.

 
 
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