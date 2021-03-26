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В Малиновке автомобиль въехал в остановку с людьми: подробности аварии

26.03.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Малиновке автомобиль въехал в остановку с людьми: подробности аварии

В микрорайоне Малиновка в Минске автомобиль въехал в остановку, на которой стояли люди. Есть пострадавшие. О подробностях аварии сообщает Следственный комитет Беларуси в своем Telegram-канале.

ДТП произошло около 13:20 на проспекте Дзержинского в районе дома 126. За рулем Volkswagen находился 73-летний водитель. Он врезался в автомобили Mitsubishi и Renault, после чего въехал в остановку общественного транспорта.

В результате инцидента пострадали 13-летний мальчик и две женщины: 27-ми и 48-ми лет. Сейчас они госпитализированы.

На месте работают следователи, сотрудники ГАИ и ГКСЭ. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома, СК

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Теги: Минск
 
 
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В микрорайоне Малиновка в Минске автомобиль въехал в остановку, на которой стояли люди. Есть пострадавшие. О подробностях аварии сообщает Следственный комитет...
 
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