«Как вечный двигатель». Котята устроили круговорот в клетке и рассмешили соцсети (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

В TikTok опубликовали видео, в котором котята устроили в клетке переполох, пишет ridus.ru.

Попытки запереть кошек в небольшом пространстве могут привести к непредсказуемым последствиям. В ролике видно, как котята в клетке устроили настоящий круговорот.

Видео набрало около 1 млн лайков и рассмешило пользователей соцсети. «Остановите этот вентилятор, голова уже кружится», «Я как будто на работу стиральной машины смотрю», «Создали вечный двигатель», – писали комментаторы.

Фото: Pixabay.com

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