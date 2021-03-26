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«Как вечный двигатель». Котята устроили круговорот в клетке и рассмешили соцсети (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
В TikTok опубликовали видео, в котором котята устроили в клетке переполох,
Попытки запереть кошек в небольшом пространстве могут привести к непредсказуемым последствиям. В ролике видно, как котята в клетке устроили настоящий круговорот.
Видео набрало около 1 млн лайков и рассмешило пользователей соцсети. «Остановите этот вентилятор, голова уже кружится», «Я как будто на работу стиральной машины смотрю», «Создали вечный двигатель», – писали комментаторы.
Фото: Pixabay.com
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В TikTok опубликовали видео, в котором котята устроили в клетке переполох, пишет ridus.ru. Попытки запереть кошек в небольшом пространстве могут привести к...
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