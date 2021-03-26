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Беларусь выбрала новую песню для Евровидения

26.03.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Беларусь выбрала новую песню для Евровидения

Беларусь выбрала новую песню для Евровидения. В ближайшее время её отправят организаторам международного конкурса, а на следующей неделе представят публике. Напомним, первую композицию, которую написала группа «Галасы ЗМеста» организаторы не допустили до участия, посчитав её слишком политизированной. 

При этом на официальной странице конкурса видео белорусских участников за сутки посмотрели более полумиллиона раз, но Европейский вещательный союз принял решение заблокировать эту композицию и предложил группе до конца месяца выбрать другую. Солист коллектива рассказал, что они оперативно подготовили сразу две новые песни и одну из них готовятся отправить организаторам Евровидения. Название песни пока держат в секрете, но обещают в ближайшее время представить её широкой публике. Самый популярный песенный конкурс Европы в этом году пройдёт уже в 65-ый раз, в мае его примут Нидерланды.

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Беларусь выбрала новую песню для Евровидения. В ближайшее время её отправят организаторам международного конкурса, а на следующей неделе представят публике....
 
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