Как сделать красивые брови дома: 5 простых лайфхаков, из которых вы узнаете много нового

Источник материала: ОНТ

Хотите научиться делать идеальную форму бровей в домашних условиях? Блогер Tanya StreLove на своем YouTube-канале поделилась простыми лайфхаками, как самостоятельно создать правильную форму бровей, а также аккуратно и красиво их оформить.

1. Чтобы выщипывание бровей было безболезненным, намочите ватный диск горячей водой, отожмите его и приложите к брови на пару минут. Затем приступайте к коррекции формы бровей – эта процедура пройдет безболезненно. Вместо воды можно нанести на брови жирный крем – понадобится всего лишь капля на каждую бровь. Подождите 15 минут и приступайте к выщипыванию. Крем смягчит кожу и сделает болевые ощущения менее чувствительными.

2. Если у вас слишком длинные волоски на бровях, их необходимо подровнять. Щеточкой для бровей расчешите волоски по направлению вверх.





Так становится понятно, какие волоски выбиваются по длине. Прижмите щеточку к брови и по прямой линии подстригите волоски.





Теперь волоски на бровях стали ровными.





3. Чтобы сделать правильную форму бровей и красиво их оформить, вам понадобится тонкий прямой карандаш или кисточка. Сначала отметьте начало брови. Для этого приложите карандаш к началу брови, главное – расположите его параллельно носу.





Отметьте тенями для бровей или карандашом, где начинается ваша бровь. Сделайте то же самое и для второй брови.





Потом наклоните кисточку, чтобы она проходила через зрачок, и отметьте, где будет изгиб вашей брови.





Осталось отметить кончик брови. Для этого расположите кисточку так, чтобы она проходила через внешний уголок глаза.













4. Чтобы форма бровей получилась, как у моделей с глянцевой обложки, вам понадобится нитка и любое средство для бровей, например тинт. Капните немного средства на лист бумаги и обмакните в него нить.













Теперь этой нитью сделайте отметки на бровях, соединяя точки, нанесенные ранее.













Дальше просто закрасьте бровь, не выходя за контур. В конце удалите лишние линии мицеллярной водой.

5. В конце обведите контур брови корректором. Для этого воспользуйтесь тонкой кисточкой. Затем растушуйте средство для бровей по краям.









Фото: скриншоты из видео на YouTube

Главное фото: Pixabay.com

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