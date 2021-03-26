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Как сделать красивые брови дома: 5 простых лайфхаков, из которых вы узнаете много нового
Источник материала: ОНТ
Хотите научиться делать идеальную форму бровей в домашних условиях? Блогер Tanya StreLove на своем
1. Чтобы выщипывание бровей было безболезненным, намочите ватный диск горячей водой, отожмите его и приложите к брови на пару минут. Затем приступайте к коррекции формы бровей – эта процедура пройдет безболезненно. Вместо воды можно нанести на брови жирный крем – понадобится всего лишь капля на каждую бровь. Подождите 15 минут и приступайте к выщипыванию. Крем смягчит кожу и сделает болевые ощущения менее чувствительными.
2. Если у вас слишком длинные волоски на бровях, их необходимо подровнять. Щеточкой для бровей расчешите волоски по направлению вверх.
Так становится понятно, какие волоски выбиваются по длине. Прижмите щеточку к брови и по прямой линии подстригите волоски.
Теперь волоски на бровях стали ровными.
3. Чтобы сделать правильную форму бровей и красиво их оформить, вам понадобится тонкий прямой карандаш или кисточка. Сначала отметьте начало брови. Для этого приложите карандаш к началу брови, главное – расположите его параллельно носу.
Отметьте тенями для бровей или карандашом, где начинается ваша бровь. Сделайте то же самое и для второй брови.
Потом наклоните кисточку, чтобы она проходила через зрачок, и отметьте, где будет изгиб вашей брови.
Осталось отметить кончик брови. Для этого расположите кисточку так, чтобы она проходила через внешний уголок глаза.
4. Чтобы форма бровей получилась, как у моделей с глянцевой обложки, вам понадобится нитка и любое средство для бровей, например тинт. Капните немного средства на лист бумаги и обмакните в него нить.
Теперь этой нитью сделайте отметки на бровях, соединяя точки, нанесенные ранее.
Дальше просто закрасьте бровь, не выходя за контур. В конце удалите лишние линии мицеллярной водой.
5. В конце обведите контур брови корректором. Для этого воспользуйтесь тонкой кисточкой. Затем растушуйте средство для бровей по краям.
Фото: скриншоты из видео на
Главное фото: Pixabay.com
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Хотите научиться делать идеальную форму бровей в домашних условиях? Блогер Tanya StreLove на своем YouTube-канале поделилась простыми лайфхаками, как самостоятельно...
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