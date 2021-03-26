В Египте столкнулись два пассажирских поезда. 32 человека погибли

Источник материала: ОНТ

32 человека погибли и как минимум 66 пострадали в результате столкновения двух пассажирских поездов 26 марта на юге Египта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

Авария произошла недалеко от нильского города Тахта, примерно в 365 км к югу от Каира. На место прибыли 36 машин скорой помощи. Они занялись транспортировкой пострадавших в ближайшие больницы.

«Поезда столкнулись на не очень высокой скорости, в результате чего два вагона были разрушены, а третий перевернулся», – сообщил агентству Reuters и сточник в службе безопасности.

Министр транспорта Египта Камель аль-Вазир распорядился задержать машинистов поездов, а Генпрокуратура республики – начать расследование инцидента.

Фото: БЕЛТА





Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram