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В Египте столкнулись два пассажирских поезда. 32 человека погибли
Источник материала: ОНТ
32 человека погибли и как минимум 66 пострадали в результате столкновения двух пассажирских поездов 26 марта на юге Египта. Об этом
Авария произошла недалеко от нильского города Тахта, примерно в 365 км к югу от Каира. На место прибыли 36 машин скорой помощи. Они занялись транспортировкой пострадавших в ближайшие больницы.
«Поезда столкнулись на не очень высокой скорости, в результате чего два вагона были разрушены, а третий перевернулся», – сообщил агентству
Министр транспорта Египта Камель аль-Вазир распорядился задержать машинистов поездов, а Генпрокуратура республики – начать расследование инцидента.
Фото: БЕЛТА
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32 человека погибли и как минимум 66 пострадали в результате столкновения двух пассажирских поездов 26 марта на юге Египта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на...
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