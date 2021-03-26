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В Египте столкнулись два пассажирских поезда. 32 человека погибли

26.03.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Египте столкнулись два пассажирских поезда. 32 человека погибли

32 человека погибли и как минимум 66 пострадали в результате столкновения двух пассажирских поездов 26 марта на юге Египта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

Авария произошла недалеко от нильского города Тахта, примерно в 365 км к югу от Каира. На место прибыли 36 машин скорой помощи. Они занялись транспортировкой пострадавших в ближайшие больницы.

«Поезда столкнулись на не очень высокой скорости, в результате чего два вагона были разрушены, а третий перевернулся», – сообщил агентству Reuters источник в службе безопасности.

Министр транспорта Египта Камель аль-Вазир распорядился задержать машинистов поездов, а Генпрокуратура республики – начать расследование инцидента.

Фото: БЕЛТА


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32 человека погибли и как минимум 66 пострадали в результате столкновения двух пассажирских поездов 26 марта на юге Египта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на...
 
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