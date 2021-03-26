5 самых счастливых женских имен. Посмотрите, есть ли вы в этом списке!

Источник материала: ОНТ

Все мы знаем, что от имени зависит судьба человека, поэтому каждый из нас ответственно подходят к выбору имени для своего ребенка. Известно, что в каждом имени есть своя определенная вибрация, которая положительно влияет на своего обладателя. Давайте узнаем, какие же женские имена считаются самыми счастливыми.

Во многих из них имеется корень мужского имени, характеристики которого хорошо отображаются на судьбе обладательницы. Внизу представлены имена, которые сделают вашу девочку счастливой и нежной в будущем!

1. Анастасия – русское женское имя. Имеется мужская форма этого имени – Анастасий. С греческого переводится как «возвращение к жизни», «воскресение», «воскресшая», «возрожденная», «бессмертная».



Фото: textopics.ru

Обладательнице этого имени не страшны невзгоды. Анастасия имеет счастливую долю не только благодаря умению разобраться с жизненными проблемами и умению помогать другим, но из-за своего же добра, которое она приносит людям. Это добро возвращается к ней бумерангом. Такие девушки обладают необычными способностями, талантом и трудолюбием.

2. Екатерина – популярное имя в России. Оно пришло к нам из Византии. С греческого языка означает «непорочная», «чистая», «чистота», «очищение».



Фото: photoklipart.ru

Обладательница такого имени имеет отличную фантазию и воображение. С легкостью преодолевает все трудности и находит выход из любой ситуации. Она легко находит новые знакомства, но от близкого круга людей ждет надёжности и видит в них опору и поддержку. Особенно если это будет любимый человек.

3. Ольга – «святая», «светлая», «великая» (древнескандинавское). Женская форма мужского имени Олег. Серьезная, вдумчивая, целеустремленная.



Фото: textopics.ru

Ольга относится к ярким и счастливым личностям, она имеет все, чтобы жить в богатстве и любви. В личных отношениях они рассудительны и верны, это помогает их партнерам чувствовать себя легко и спокойно. Такие качества помогают Ольгам стать успешными и счастливыми во всех сферах жизни.

4. Алена – это имя по происхождению древнегреческое. Значение в переводе звучит как «факел». Имя Алена – это народный, не церковный вариант имени Елена.



Фото: drasler.ru

С детства на все свое собственное мнение. Она любит объяснять, но, когда ей что-то “втирают” – её это напрягает. Любит путешествовать. Из них получаются отличные лидеры творческих коллективов, чуткие возлюбленные и хорошие матери.

5. Яна (Янина) – древнееврейское имя, которое произошло от древнееврейского имени Иоанн, что означает «милость Божья», «данная Богом», «цветущая». Есть и мужская форма – Ян.



Фото: proslang.ru

Яна обладает хорошо развитым умом и идеальной интуицией. При общении с Яной лучше всего будет придерживаться принципов взаимоуважения, тогда она сможет по достоинству оценить и ваше чувство юмора, и вашу уравновешенную логику.

У Яны очень хорошие интеллектуальные способности. Они помогают девушке добиться успеха и построить хорошую карьеру. Ее настойчивость помогает открыть двери в любую сферу деятельности.





По материалам сайтов: strana-sovetov.com , zen.yandex.ru , hiromantia.net





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