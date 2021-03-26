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Россиянка узнала о своем замужестве 21 год спустя
Источник материала: ОНТ
В Оренбургской области (Россия) женщина обратилась в суд с просьбой признать недействительным брак, заключенный в 1999 году без ее ведома. Об этом
Россиянка узнала о собственном замужнем статусе в 2020 году. При этом 21 год назад она не подписывала заявление, не была на церемонии бракосочетания и не оставляла подпись в книге регистрации. Брак без ведома женщины был заключен со знакомым ей мужчиной.
После разбирательства было установлено, что молодой человек еще во время учебы в университете просил россиянку заключить с ним фиктивный брак. Установлено, что после ее отказа была подделана подпись в брачном заявлении. Таким образом, запись в книгу регистрации актов была внесена незаконно.
Иск россиянки был удовлетворен судом, брак признали недействительным.
Фото: Pixabay
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В Оренбургской области (Россия) женщина обратилась в суд с просьбой признать недействительным брак, заключенный в 1999 году без ее ведома. Об этом информирует сайт...
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