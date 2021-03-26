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Филиппинец случайно узнал на медосмотре, что больше года проходил с лезвием ножа в груди
Источник материала: ОНТ
В Филиппинах мужчина проходил медосмотр, чтобы устроиться на работу. Он случайно узнал, что более 12 месяцев жил с лезвием ножа, застрявшим у него в груди. Необычную историю
25-летний Кент Райан Томао отправился на рентген – это было одно из требований для его трудоустройства на горнодобывающее предприятие. После мужчина был сильно удивлен, когда увидел на снимке 10-сантиметровое лезвие ножа.
Филиппинец вспомнил, что более года назад на него было совершено нападение. Неизвестный ударил его ножом. Томао подумал, что отделался раной, которую зашили в больнице,
Мужчина не будет подавать в суд на медиков и планирует просто обратиться за операцией, чтобы удалить нож.
Фото: Kent Ryan Tomao / Coconut
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В Филиппинах мужчина проходил медосмотр, чтобы устроиться на работу. Он случайно узнал, что более 12 месяцев жил с лезвием ножа, застрявшим у него в груди. Необычную...
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