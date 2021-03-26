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Филиппинец случайно узнал на медосмотре, что больше года проходил с лезвием ножа в груди

26.03.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Филиппинец случайно узнал на медосмотре, что больше года проходил с лезвием ножа в груди

В Филиппинах мужчина проходил медосмотр, чтобы устроиться на работу. Он случайно узнал, что более 12 месяцев жил с лезвием ножа, застрявшим у него в груди. Необычную историю рассказывает информагентство правительства Филиппин.

25-летний Кент Райан Томао отправился на рентген – это было одно из требований для его трудоустройства на горнодобывающее предприятие. После мужчина был сильно удивлен, когда увидел на снимке 10-сантиметровое лезвие ножа.

Филиппинец вспомнил, что более года назад на него было совершено нападение. Неизвестный ударил его ножом. Томао подумал, что отделался раной, которую зашили в больнице, уточняет Coconuts.

Мужчина не будет подавать в суд на медиков и планирует просто обратиться за операцией, чтобы удалить нож.

Фото: Kent Ryan Tomao / Coconut

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В Филиппинах мужчина проходил медосмотр, чтобы устроиться на работу. Он случайно узнал, что более 12 месяцев жил с лезвием ножа, застрявшим у него в груди. Необычную...
 
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