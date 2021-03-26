Даже в пост: 5 простых и вкусных вариантов для ужина

Источник материала: ОНТ

Во время поста придумать, что готовить – задача не из легких. Мы подобрали пять простых, полезных и главное вкусных рецептов для ужина.

1. Котлеты из капусты с жареными грибами



chudo-povar.com

Котлеты из капусты – очень аппетитное блюдо. Не верите? Попробуйте приготовить. Рецепт смотрите здесь .

Жареные на растительном масле грибы с луком послужат отличным гарниром к таким котлеткам. Можно также в качестве гарнира использовать рис или булгур.

2. Стручковая фасоль с орехами



gastronom.ru Фасоль – невероятно полезный продукт, который прекрасно усваивается организмом. Для разнообразия вкуса добавьте к ней орешки.

Как готовить: разогрейте немного растительного масла в сковороде, положите туда 50 г кедровых орехов или кешью и обжарьте около 2 мин. Затем снимите с огня. Около 400 г зеленой спаржевой фасоли сварите в подсоленной воде примерно 5 мин. Слейте воду, стручки разрежьте пополам. Смешайте фасоль и орехи, добавьте немного лимонного сока и оливкового масла.

Секреты приготовления: если любите острое, вместе с орехами можно обжарить один небольшой перец чили, предварительно очистив и тонко порезав его.

3. Теплый салат из брокколи с помидорами



russianfood.com

Замечательный рецепт не оставит равнодушными ни приверженцев постной пищи, ни тех, кто ест все.

Как готовить: 400 г брокколи, разобранной на соцветия, отварите в течение 5 мин. в подсоленной воде. Слейте воду, немного остудите капусту. Нарежьте маслины (1 банка). Порежьте кубиками 2 средних помидора. Выложите овощи в салатник, подсолите, сбрызните лимонным соком и полейте оливковым маслом. Сверху салат можно посыпать тертым сыром.

Секреты приготовления:

вместо брокколи можно использовать цветную капусту;

маслины можно заменить зелеными оливками. Вкус блюда будет немного кислее и острее. В этом случае можно не добавлять в салат лимонный сок;

вместо обычных помидор, можно использовать помидоры черри, разрезанные напополам. Так блюдо будет выглядеть красивее;

соль в салате можно заменить соевым соусом, что придаст салату пикантности.

4. Гречка с луком и морковью



Фото с сайта aljonuschka.ru

Оказывается, гречка отлично сочетается с жареными овощами – морковкой и луком. Вкусно – пальчики оближешь!

Как готовить: 250 г гречки отварите в подсоленной воде. Мелко нарежьте одну луковицу, натрите на крупной терке одну морковь. Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте овощи до золотистого цвета, подсолите по вкусу в конце. Соедините обжарку и гречку в сковороде, закройте крышку и подержите примерно 3 мин. на огне.

Секреты приготовления:

гречку с овощами можно не смешивать, а подавать, положив на тарелку, отдельно;

вместо гречки можно взять рис или макароны.

5. Спагетти с овощами



Фото с сайта goodhouse.ru

Любителям макарон понравится такое блюдо. Только выбирайте макароны из твердых сортов пшеницы, чтобы блюдо получилось полезным.

Как готовить: отварите 400 г спагетти в подсоленной воде около 10 мин, откиньте на дуршлаг. Два небольших цукини нарежьте тонкими полосками и обжарьте на растительном масле до золотистого цвета вместе с помидорами черри (200 г), в конце жарки добавьте в сковороду два мелкопорезанных зубчика чеснока, посолите по вкусу влейте 100 г воды, закройте крышку и тушите около 4 мин. на маленьком огне.

Перемешайте спагетти с тушеными овощами и мелкорубленой зеленью петрушки, укропа или базилика.

Секреты приготовления: вместо цукини можно взять готовую замороженную овощную смесь.

Фото: gastronom.ru

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