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Белорусский фигурист Константин Милюков квалифицировался в произвольную программу чемпионата мира в Стокгольме

26.03.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Белорусский фигурист Константин Милюков квалифицировался в произвольную программу чемпионата мира в Стокгольме

Белорусский фигурист Константин Милюков квалифицировался в произвольную программу чемпионата мира в Стокгольме.

В короткой программе он показал 16-й результат. Лучшим стал японец Юдзуру Ханю, второе место занял его напарник по сборной Юма Кагияма, на третьей строке расположился Нейтан Чен (США). 

Белорусы Богдана Лукашевич и Александр Степанов завершили выступление в состязаниях спортивных пар на 18-й позиции. Победу одержал российский дуэт Анастасия Мишина – Александр Галлямов. 26 марта будут разыграны медали в женском одиночном катании, а мужчины поспорят за награды 27 марта.

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Белорусский фигурист Константин Милюков квалифицировался в произвольную программу чемпионата мира в Стокгольме. В короткой программе он показал 16-й результат....
 
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