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Белорусский фигурист Константин Милюков квалифицировался в произвольную программу чемпионата мира в Стокгольме
Источник материала: ОНТ
Белорусский фигурист Константин Милюков квалифицировался в произвольную программу чемпионата мира в Стокгольме.
В короткой программе он показал 16-й результат. Лучшим стал японец Юдзуру Ханю, второе место занял его напарник по сборной Юма Кагияма, на третьей строке расположился Нейтан Чен (США).
Белорусы Богдана Лукашевич и Александр Степанов завершили выступление в состязаниях спортивных пар на 18-й позиции. Победу одержал российский дуэт Анастасия Мишина – Александр Галлямов. 26 марта будут разыграны медали в женском одиночном катании, а мужчины поспорят за награды 27 марта.
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Белорусский фигурист Константин Милюков квалифицировался в произвольную программу чемпионата мира в Стокгольме
Белорусский фигурист Константин Милюков квалифицировался в произвольную программу чемпионата мира в Стокгольме. В короткой программе он показал 16-й результат....
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