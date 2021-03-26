Источник материала: ОНТ

Белорусский фигурист Константин Милюков квалифицировался в произвольную программу чемпионата мира в Стокгольме.

В короткой программе он показал 16-й результат. Лучшим стал японец Юдзуру Ханю, второе место занял его напарник по сборной Юма Кагияма, на третьей строке расположился Нейтан Чен (США).

Белорусы Богдана Лукашевич и Александр Степанов завершили выступление в состязаниях спортивных пар на 18-й позиции. Победу одержал российский дуэт Анастасия Мишина – Александр Галлямов. 26 марта будут разыграны медали в женском одиночном катании, а мужчины поспорят за награды 27 марта.

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