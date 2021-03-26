ЦСКА обыграл «Локомотив» и вышел вперед в серии плей-офф КХЛ

Источник материала: ОНТ

Хоккеисты московского ЦСКА в шаге от выхода в финал Западной конференции Кубка Гагарина.

В очередном матче армейцы обыграли ярославский «Локомотив» белорусского специалиста Андрея Скабелки со счётом 3:2. Обе шайбы в составе проигравших забросил экс-форвард минского «Динамо» Теему Пулккинен.

Таким образом, счёт в серии стал 3:2 в пользу ЦСКА. В финал Запада может выйти СКА. В противостоянии с московским «Динамо» команда из Санкт-Петербурга лидирует со счётом 3:1. На Востоке уже определился первый финалист конференции – казанский «Ак Барс». Счёт в серии между омским «Авангардом» и магнитогорским «Металлургом» равный – 2:2.

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