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Арина Соболенко успешно стартовала на теннисном турнире в Майами

26.03.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Арина Соболенко успешно стартовала на теннисном турнире в Майами

Белорусская теннисистка Арина Соболенко успешно стартовала на престижном турнире в Майами с призовым фондом более трёх миллионов долларов.

В матче 1/32 финала одиночного разряда восьмая ракетка планеты за два с половиной часа обыграла болгарскую теннисистку Цветану Пиронкову. Примечательно, что в первом сете Соболенко уступила со счётом 0:6. Но потом смогла взять реванш – 6:3, 7:6. Матч продолжался два с половиной часа. В третьем раунде белоруска встретится с россиянкой Вероникой Кудерметовой.

Виктория Азаренко в 1/32 финала одиночного разряда должна была встретиться с немецкой теннисисткой Лаурой Зигемунд, но соперница снялась с турнира из-за травмы. В следующем раунде белоруска сыграет с представительницей Германии Анжеликой Кербер. Виктория Азаренко является трехкратной победительницей турнира в Майами. В 1/32 финала у мужчин вышел Илья Ивашко, обыгравший Сун-Ву Квона из Южной Кореи.

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Белорусская теннисистка Арина Соболенко успешно стартовала на престижном турнире в Майами с призовым фондом более трёх миллионов долларов. В матче 1/32 финала...
 
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