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«Нью-Джерси» проиграл «Вашингтону» в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги

26.03.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Нью-Джерси» проиграл «Вашингтону» в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси» на выезде уступил «Вашингтону» – 3:4.

Белорусский форвард «Дэвилз» Егор Шарангович провёл на льду 17,5 минут при показателе полезности «минус два». При этом нападающий впервые удалился в НХЛ. Примечательно, что все шайбы в составе победителей забросили российские игроки: Дмитрий Орлов, Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, оформивший дубль.

Следующий матч «Нью-Джерси» проведёт вновь против «Вашингтона». Тем временем шведский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанежад во втором матче подряд оформляет хет-трик и три голевые передачи. Его команда вновь обыграла «Филадельфию» – 8:3. Предыдущий матч также закончился с разгромным счётом – 9:0.

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В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси» на выезде уступил «Вашингтону» – 3:4. Белорусский форвард «Дэвилз» Егор Шарангович провёл на льду...
 
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