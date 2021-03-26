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Александр Лукашенко обсудил тему белорусско-российских вакцин с Дмитрием Мезенцевым

26.03.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко обсудил тему белорусско-российских вакцин с Дмитрием Мезенцевым

Тему белорусско-российских вакцин Президент обсудил 26 марта с Дмитрием Мезенцевым, который завершает дипломатическую миссию в качестве посла России и с понедельника официально вступит в должность госсекретаря Союзного государства. Поэтому и вопросы решают уже с этой позиции. 


Главное, и тут мнения совпадают – ещё плотнее наладить работу белорусских и российских регионов напрямую. Чтобы все решения приводились в исполнение быстро. Пример: вчерашняя встреча с губернатором Приморского края. Как итог, кроме детализации существующих проектов – проработка вариантов торговли с Китаем через Владивосток. По словам Александра Лукашенко, это может стать ещё одним серьёзным торговым каналом для нашей страны.

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Тему белорусско-российских вакцин Президент обсудил 26 марта с Дмитрием Мезенцевым, который завершает дипломатическую миссию в качестве посла России и с...
 
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Александр Лукашенко обсудил тему белорусско-российских вакцин с Дмитрием Мезенцевым
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