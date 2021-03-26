﻿ Польские пограничники перехватили очередную партию сигаретной контрабанды. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Польские пограничники перехватили очередную партию сигаретной контрабанды

26.03.2021 16:17 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Сотрудники Подляшского пограничного отдела пресекли контрабанду 520 тыс. пачек сигарет более чем на 7,7 миллиона злотых (в эквиваленте — 1,97 млн долларов).

Контрабанду перевозил 59-летний гражданин Литвы, которому грозит до 10 лет лишения свободы. Грузовик с сигаретами без польских акцизных марок был выявлен в районе Белостока, передает БелаПАН.

Водитель заявил, что в грузовике деревянные ящики, однако по факту там оказалось огромное количество сигарет, говорится в сообщении Подляшского отдела пограничной службы Польши.

По данным пограничников, если бы контрабандные сигареты попали в продажу, польская казна потеряла бы более 12,6 млн злотых (более 3,2 млн долларов в эквиваленте).

При этом, данный грузовик без каких-либо проблем пересек белорусский участок границыю

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сотрудники Подляшского пограничного отдела пресекли контрабанду 520 тыс. пачек сигарет более чем на 7,7 миллиона злотых (в эквиваленте — 1,97 млн долларов).
 
Новости дня
Новости разные
 
Кризис уже здесь: в Беларуси – рекордное падение зарплат
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by