Источник материала: АФН

Вице-премьер РБ Петришенко поделился дельным советом с отечественной туриндустрией для развития въездного и внутреннего туризма.

На заседания Межведомственного экспертно-координационного совета по туризму при Совмине Петришенко заявил, что в каждом районе страны есть уникальные традиции, обряды, фишки и особенности, которые могут стать резервом для развития туриндустрии.

"Важно привлечь зарубежного и нашего туриста в Беларусь, показать уникальность ее природы, традиций и обрядов", - вторил ему министр спорта и туризма РБ Сергей Ковальчук.

Одной из последних за фишку и уникальную традицию на 15 суток за решетку упрятали главу Союза поляков Беларуси Анжелику Борис. А за последние полгода в стране за традиции и фишки, что подразумевает использование национальной и традиционной символики, поплатились тысячи граждан.

Единственным за 26 лет достижением страны с уникальной природой в сфере туризма стало создание закрытых охотничьих зон, приносящих постоянный доход в наличной валюте получателям этой валюты.

А теперь вице-премьер и министр предлагают работникам туркомпаний поупражняться в мастерстве убеждения существ в балаклавах, что на их глазах происходит развитие въездного туризма с фишками и обрядами, а не нарушение самой популярной статьи КоАП.