Страшная авария в Малиновке: легковушка влетела в остановку с людьми

Судя по всему, водитель легковушки не справился с управлением, покинул пределы проезжей части и влетел в остановку общественного транспорта. Как оказалось, за рулем был пожилой человек, рядом на пассажирском сиденье - его супруга.





От удара у остановки выгнуло металлический каркас сооружения.









По информации телеграм-канала «Работаем с Пушкиным», в результате аварии пострадала мама и ее дочь 13 лет.