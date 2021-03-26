За поступки отцов приходится расплачиваться детям. Как сложилась судьба детей главных диктаторов мира

kyky поинтересовался автобиографическими деталями вождей, диктаторов и тиранов, чтобы доказать: диктатура не бывает вечной, а за поступки отцов рано или поздно приходится расплачиваться их детям. А многих из них постигла незавидная участь –поинтересовался автобиографическими деталями вождей, диктаторов и тиранов, чтобы доказать: диктатура не бывает вечной, а





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Муаммар Каддафи, Ливия

В 2011 году после 30 лет правления Каддафи был застрелен повстанцами. Перед смертью он взывал к совести сторонников новых властей, но его, израненного и избитого, не пожалели, а прежде, чем убить, изваляли в земле. Именно это видео и попало в сеть. Повстанцы убили и двух его сыновей: Муттазима (советника по госбезопасности) и Хамиса (командира одной из бригад спецназа).





Всего у Каддафи было девять родных и двое приемных детей. Известно, что старший сын Саиф жил и учился в Мюнхене, вел богемный образ жизни, но когда в Ливии началась гражданская война, вернулся на родину. Погиб во время авианалета НАТО.





Еще один сын Саади – профессиональный футболист, взял в руки оружие, чтобы защищать отца. После поражения правительственных войск получил политическое убежище в Нигере. Через три года был выдан новым властям Ливии. Последнее сообщение о нем было в 2018-м – был оправдан по делу об убийстве и получил год тюрьмы за хранение и употребление алкоголя.





Пожалуй, самый известный сын своего отца диктатора с такими же замашками – Ганнибал. Он часто поднимал руку на свою жену, да и в принципе на женщин и обслуживающий персонал – из-за этого случались конфликты с полицией в других странах. Также Каддафи-младший любил и умел сорить деньгами. Купить личный лайнер с резервуаром для акул? Легко! После революции бежал в Алжир – там его следы теряются. О его судьбе остается только гадать.





Также у Каддафи была дочь Айша, которая принимала активное участие в революции в звании генерал-лейтенанта. Во время авианалета НАТО потеряла дочь. Бежала в Оман, где получила политическое убежище.





Саддам Хусейн, Ирак

Саддам Хусейн был свергнут в 2003-м силами Международной военной коалиции. Его обвинили в поддержке международного терроризма и изготовлении оружия массового поражения. Сыновья диктатора Удей и Кусей отказались сдаться во время штурма американцами убежища в Мосуле и были ликвидированы.





Известно, что за Удеем давно тянется кровавый след убийств, пыток и изнасилований. Например, как-то он заставил футболистов, проигравших матч, пинать бетонный мяч, а потом приказал привязать их к «позорным столбам» и три дня бить кнутами.





Сегодня у бывшего иракского диктатора в живых остались только три дочери — Рагад, Рана и Хала. После падения режима сестры бежали в Иорданию и скрываются там под защитой местной королевской семьи.





После 15 лет молчания в 2018 году старшая дочь Хусейна Рагад дала сенсационное интервью, где рассказала об отце и скитаниях между Сирией и Иорданией. На вопрос журналиста, намеревается ли Рагад участвовать в политической жизни страны, она ответила: «Все возможно». У всех дочерей Хусейна есть дети.





Николае Чаушеску, Румыния

Президент Румынии Николае Чаушеску вместе с супругой были расстреляны во время государственного переворота. В импровизированном суде, который длился всего час, им зачитали обвинение в геноциде собственного народа, подрыве национальной экономики и сокрытии личных счетов в иностранных банках.





За скамьей подсудимых оказались и дети Чаушеску, коих у него было трое: двое своих и один приемный.





Младший сын Нику Чаушеску до революции вел типичную жизнь «мажора»: злоупотреблял алкоголем, попадал в пьяные ДТП, просаживал деньги в казино и водил дружбу с Удеем Хусейном – они частенько пересекались в европейских клубах и казино.





На суде Чаушеску-младшего обвинили в растратах, изнасилованиях и захвате заложников. Молодой человек должен был 20 лет провести в тюрьме, но вышел уже через два года из-за цирроза печени. Умер Ники в венском госпитале в 1996-м в возрасте 45 лет.





Дочь Чаушеску Зоя была девушкой интеллигентной, любила математику и хотела заниматься наукой, но родителям не нравилось ее увлечение. Причем не нравилось до такой степени, что институт, куда она пошла работать, был расформирован. Зоя пробыла под арестом 8 месяцев, но обвинения ей так и не были предъявлены.





Тем не менее, нахождение в местах не столь отдаленных и расстрел родителей сильно потрясли девушку. Когда-то скромная Зоя пустилась во все тяжкие. Газеты писали о ее бесконечных романах и безудержном пьянстве. Скончалась единственная дочь Чаушеску в 2006-м в возрасте 57 лет от рака легких.





Старший сын Валентин был приемным ребенком – в политику никогда не лез, а в 80-х возглавлял футбольный клуб «Стяуа». Сейчас ему 73 года, он по-прежнему старается держаться в тени и живет на скромную пенсию.





Адольф Гитлер, Германия

Известно, что у фюрера не осталось прямых наследников. Но остались прямые потомки отца Адольфа Гитлера – Алоиза. Братья Луис, Брайан и Александр Стюарт-Хьюстоны сегодня проживают в США. Ни у кого из них нет детей и, скорее всего, не будет — ближайшие родственники фюрера договорились, что его род должен оборваться на них.





Иосиф Сталин, Советский союз

У «отца народов» было трое детей: Яков, Василий и дочь Светлана. Всех их уже нет в живых, как и некоторых внуков Сталина, но потомки вождя и сегодня продолжают свой род.





Так, в США проживает внучка Сталина, которая родилась в 1971 году от дочери Светланы и американского архитектора Уильяма Питерса. Девочку назвали Ольга Питерс, но позже она сменила имя на Крис Эванс. Женщина имеет нестандартную внешность и является владелицей антикварного магазина.





Один из правнуков вождя Виссарион Джугашвили (1965 г.р.) работает режиссером и тоже живет в США, где попросил политическое убежище после избиения в Грузии. Второй правнук Яков продолжает жить в Грузии и является ярым сталинистом. В 2006 году он попросил у Путина провести повторное расследование смерти Сталина. Мужчина уверен, что вождя убили политические оппоненты.





Пожалуй, самый известный из потомков Сталина – актер и режиссер Александр Бурдонский. Единственный, кто осознанно сменил фамилию из-за неприязни к своему предку. Умер в 2017 году, детей не оставил.





Владимир Путин, Россия

После госпереворота в 90-х Путин стал вторым человеком в стране после Ельцина, а потом сместил его на посту и не отпускает власть до сих пор. За 20 лет он 16 лет был главой государства и четыре — премьер-министром. Личная жизнь Путина остается тайной за семью печатями, но кое-что все-таки известно.





От бывшей супруги Людмилы у него две дочери: Мария и Катерина. Мария 1985 года рождения вышла замуж за одного из топ-менеджеров Газпрома Йоррита Фаассена из Голландии.





В 2012 году у пары родился сын, и Владимир Путин впервые стал дедом. В 2016-м СМИ сообщали о гибели мужа Марии в автокатастрофе. Другие писали, что Мария тоже погибла, но эти слухи не были ни подтверждены, ни опровергнуты.





Младшая дочь от первого брака Екатерина 1986 года руководит Центром национального интеллектуального резерва МГУ им. М. В. Ломоносова, является заместителем проректора МГУ, входит в сборную России по акробатическому рок-н-роллу. В расследовании Навального говорится, что именно эта женщина получает миллиардную помощь от государства для развития своего околонаучного проекта.





Также Путину приписывают роман с гимнасткой Алиной Кабаевой. СМИ сообщали: бывшая спортсменка родила президенту троих детей в 2009, 2012 и 2015-м. Хотя никаких доказательств этому сегодня нет – за одно упоминание данного факта в России закрывают газеты.





Александр Лукашенко, Беларусь

Последний диктатор Европы по примеру Фиделя Кастро, который воспринимал страну как женщину, «любимую не отдает». А вот первой леди рядом до сих пор замечено не было, хотя дети у него появлялись.





Бывшая супруга Галина осчастливила Лукашенко двумя сыновьями. Старший Виктор по классике авторитарного режима до недавнего времени занимал пост советника по национальной безопасности.





Средний сын Дмитрий в силу своего мягкого характера сфокусировал усилия на спорте – возглавил республиканское объединение «Президентский спортивный клуб», был главой НОК. После событий 2021-го Международный олимпийский комитет (МОК) не признал избрание Виктора Лукашенко главой Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси.





Младший сын Николай родился в 2004-м вне брака от бывшего личного врача Лукашенко Ирины Абельской. О сложном характере отпрыска ходили легенды. Так, по информации СМИ, однажды он прокусил руку стюардессе за то, что та не разрешила ему закрыть дверь в самолет. Разозлившись, мальчик кричал: «Когда я стану министром, то тебя расстреляю».





Лукашенко не чает души в Коле и называет его Малышом, как и своего белого шпица.





Сейчас Коля является крашем миллионов подростков и играет на фортепиано Рахманинова, чем «доводит папку до слез». А вот во младенчестве любил принимать военные парады в лучших монарших традициях и мог похвастаться золотым пистолетом их рук Медведева.





Такой был только у Коли и кого бы вы думали? Правильно! Муаммара Каддафи.





Ислам Каримов, Узбекистан

Каримов управлял страной 27 лет с 1989 года до самой своей смерти в 2016 году. После его кончины его старшая дочь Гульнара, которой прочили пост президента, была осуждена на 10 лет за вымогательство и уклонение от уплаты налогов почти на 2 млрд долларов. Она стала фигуранткой аналогичных уголовных дел о коррупции и отмывании средств в США и нескольких странах Европы.





Размер ущерба оценивался в миллиарды долларов. Правда, срок потом скостили до 5 лет домашнего ареста, но в 2019-м девушку уличили в нарушении условий заключения и все-таки взяли под стражу. В этом же году было заведено еще уголовное дело.





В 2020-м Каримову приговорили к 13 годам и 4 месяцам лишения свободы за вымогательства, хищения и отмывание бюджетных денег за границей. Гульнара обратилась к нынешнему президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву и пообещала отдать все деньги семьи Каримовых, которые осели на швейцарских счетах – порядка 686 млн долларов – взамен на «упрощенную процедуру закрытия дела».





До падения диктатуры и уголовных сроков Гульнара Каримова была известна как певица Googoosha, песни для которой писал российский продюсер Максим Фадеев. Также девушка занималась дизайном ювелирных изделий, была председателем попечительского совета неправительственного Фонда «Форум культуры и искусства Узбекистана» и ряда других общественных организаций.





Младшую дочь Каримова Лолу после смерти отца лишили всех постов, в том числе посла Узбекистана в ЮНЕСКО и президента в Федерации гимнастики Узбекистана. Вместе с мужем ей пришлось бежать из страны. До сих пор она живет в изгнании, правда, имеет право пользоваться недвижимостью семьи в США и Европе.





Сын Каримова Петр до 2017 года работал в управлении «Узбекистанских авиалиний», но после смерти отца оказался на улице без выходного пособия. В СМИ мелькали сообщения о судах – Петр хотел получить расчет от компании.





Ким Чен Ир, Северная Корея

Власть к Ким Чен Иру перешла по наследству от отца. И он продолжил традицию, но передал власть младшему сыну Ким Чен Ыну, хотя по логике вещей этот пост должен был занять старший Кин Чен Нам.





Но история не терпит сослагательного наклонения – Ким Чен Нам попал в немилость отца за попытку сбежать в Японию по фальшивому паспорту. Его поймали в аэропорту и отстранили от всех государственных дел.





В 2017-м он был отравлен в аэропорту Куала-Лумпура. Ходят слухи, что к убийству брата лично приложил руку Ким Чен Ын. Ситуация произвела такой резонанс, что США в очередной раз ужесточили санкции в отношении Северной Кореи.





Асады, Сирия

Хафез Асад пришел к власти в 1971 году в результате госпереворота и правил страной почти 30 лет до 2000-го. Его родной брат Рифат пытался сместить диктатора на посту, но после неудачной попытки силового захвата был выдворен из страны.





Нынешний президент Сирии Башар Асад – младший сын Хафеза Асада, который вернулся в Сирию после смерти отца. Башар никогда не задумывался о политической карьере, долго жил в Лондоне и работал офтальмологом, но в результате сфальсифицированных выборов набрал 97% голосов.





Именно Башар втянул страну в многолетнюю войну и в прошлом году отметил свое 20-летнее нахождение у власти. И знаете, кто лучший друг сирийского потомственного диктатора? Владимир Путин. За поддержку влиятельного друга Башар сделал русский язык вторым языком для изучения в школах Сирии.





У Башара Асада трое детей: 17-летняя дочь Зейн Асад, 19-летний Карим Асад и 16-летний Хафез Асад. Интересно, как сложится их дальнейшая судьба – будем следить за развитием событий.





Фидель Кастро, Куба

У команданте было семеро детей от трех разных жен – это те дети, которых он признал. По другой информации, внебрачных детей у Фиделя было около полусотни.





Кубинский писатель-диссидент Карлос Монтанер писал о Кастро следующее: «Одновременно он и тиран-любовник, вот уже четыре десятилетия обладающий своей страной как женщиной. Фидель приходит в неистовое возбуждение от того, что использует свой народ как самку».





Старшего сына Кастро тоже звали Фидель. В СССР он получил образование физика-ядерщика, вернулся на Кубу и возглавил государственную комиссию по атомной энергии. Также был помощником министра промышленности и вице-президентом Академии наук Кубы.





После смерти отца в 2016-м погрузился в тяжелую депрессию и в 2018-м покончил жизнь самоубийством.





Известно и о дочери Кастро Алине, которая в 1993 году сбежала в США под видом испанской туристки. За границей она стала яркой антикоммунисткой и часто критиковала режим Кастро. Девушка выпустила книгу «Дочь Кастро — воспоминания изгнанницы», где рассказала об отце и своих сестрах и братьях.





Примечательно, что все имена детей Кастро начинаются на «А»: Алекс, Александр, Алехандро, Антонио, Анхелита... Это потому, что у вождя есть второе имя – Алехандро. Полное имя – Фидель Кастро Алехандро Рус, но об этом мало кто знает.