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При въезде авто в остановку транспорта в Малиновке пострадали мальчик и две женщины
Источник материала: Навiны
Днем 26 марта 73-летний водитель Volkswagen совершил наезд на легковые автомобили Mitsubishi и Renault, а затем въехал в остановку общественного транспорта.
В результате ДТП пострадали 13-летний мальчик, 27 и 48-летние женщины. В настоящий момент они госпитализированы, сообщили в СК.
Следователями во взаимодействии с сотрудниками ГАИ и ГКСЭ проводится осмотр места происшествия, а также опрашиваются очевидцы.
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Днем 26 марта 73-летний водитель Volkswagen совершил наезд на легковые автомобили Mitsubishi и Renault, а затем въехал в остановку общественного транспорта.
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