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TikTok отправляет персональные данные своих западных пользователей в Китай - СМИ

26.03.2021 16:43 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

TikTok отправляет персональные данные своих западных пользователей в Китай - СМИ
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Соцсеть TikTok, принадлежащая китайской компании ByteDance, отправляет данные некоторых западных пользователей в Китай. Об этом сообщило здание Business Insider, ссылаясь на высокопоставленные источники в соцсети.

Как отмечает издание, данные пользователей соцсети хранятся преимущественно на серверах в США и Сингапуре, однако часть из них отправляют в Китай для специфических целей, например для выявления ботов, которые за деньги добавляют пользователям просмотры. TikTok пытается увеличить свой штат в Европе и США, но 99% сотрудников компании базируются в Китае.

Один из высокопоставленных представителей TikTok анонимно сообщил журналистам, что персональные данные небольшого количества западных пользователей попали в электронные таблицы, которые отправили через внутренний мессенджер китайским программистам.

Business Insider отмечает, что TikTok прямо не отрицает, что некоторые пользовательские данные в той или иной форме могут быть отправлены в Китай.

В частности, когда от представителя TikTok в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке Тео Бертрама требовали ответить, могут ли данные направляться в Китай, где расположен главный офис компании, тот ответил лишь, что доступа к данным нет у китайских властей. Сам факт отправки данных в Китай он не отрицал.

Юристы компании объясняют, что сотрудники TikTok могут получить доступ к пользовательской информации "в условиях внутреннего контроля данных, технических средств безопасности". Они не назвали страну базирования сотрудников, однако подчеркнули, что компания собирается ограничить доступ к данным в странах, где нет TikTok. Как подчеркивают журналисты, сейчас единственная страна, где есть представители компании, а соцсеть не работает, – это Китай.

Также в TikTok заявили, что планируют ограничить доступ сотрудников к данным западных пользователей с помощью "новой инновационной технологии безопасной разработки, обеспечивающей защиту личных данных", однако конкретных сроков введения такого ограничения не называют.

Платформа для создания коротких видео TikTok была запущена в 2018 году. Спустя два года в TikTok зарегистрировано более 1 млрд человек из 150 стран мира.
 
 
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Данные пользователей соцсети хранятся преимущественно на серверах в США и Сингапуре.
 
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