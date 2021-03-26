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Вышла новая коллекция одежды, которая рассказывает о красотах нашей страны. И это не про Несвиж и Мир

26.03.2021 16:43 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Автор проекта VANDRA Роман Клевжиц и бренд TSUDA представили совместную коллекцию. Пришло время расширять свои знания и повышать туристическую грамотность.

— В конце марта мы вместе с молодым брендом одежды объединились и показали, что одежда может нести не только эстетическую, но и образовательную функцию. Была создана коллекция одежды, которая включает в себя худи «Спадчына», свитшот «Руіны краіны» и футболки «Скірмунт» и «Рэнесанс», — рассказывает Роман.





Свитшот «Руіны краіны» отражает проблему разрушающегося наследия на примере Троицкого костела в Бенице. Такие памятники архитектуры «ахоўваюцца дзяржавай», однако могли бы притягивать туристов и активистов, которые вдохнут в них новую жизнь.

Вышла новая коллекция одежды, которая рассказывает о красотах нашей страны. И это не про Несвиж и Мир
Вышла новая коллекция одежды, которая рассказывает о красотах нашей страны. И это не про Несвиж и Мир

Футболка «Рэнесанс» имитирует фотографию руин замка «Белый Ковель» в Смольянах. Замок был построен в соответствующем стиле — ренессанс. Смольяны — место, где в руинах стоят церковь, бывший монастырь и замковая башня.

Вышла новая коллекция одежды, которая рассказывает о красотах нашей страны. И это не про Несвиж и Мир

Футболка «Скірмунт» о том, что мы должны знать выдающихся людей своей истории.

Вышла новая коллекция одежды, которая рассказывает о красотах нашей страны. И это не про Несвиж и Мир
Вышла новая коллекция одежды, которая рассказывает о красотах нашей страны. И это не про Несвиж и Мир

Худи «Спадчына» под девизом Long Live Belarus! Long Travel Belarus! призывает больше путешествовать по стране, познавать разнообразие наследия и делиться впечатлениями от увиденного.

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Автор проекта VANDRA Роман Клевжиц и бренд TSUDA представили совместную коллекцию. Пришло время расширять свои знания и повышать туристическую грамотность.Читать...
 
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