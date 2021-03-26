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Появилась информация о продаже базы данных пользователей Petitions.by

26.03.2021 16:43 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В телеграм-канале «Утечки информации» сообщается, что «на одном из теневых форумов» появилась база зарегистрированных пользователей платформы онлайн-петиций «Удобный город», она же Petitions.by. База данных состоит из 600 тысяч пользователей, просят за нее 60 тысяч рублей — вероятно, российских (чуть больше 2000 BYN).

База данных состоит из ФИО, адреса проживания людей и их почтовых ящиков. Также в некоторых случаях указаны номера телефонов — по словам основателя Petitions.by Владимира Ковалкина, пользователи могли оставлять телефон по желанию.

В Petitions.by отметили, что взломана не сама платформа, а аккаунт одного из модераторов. Как именно это произошло, Владимир «в целях безопасности» не рассказал. Но отметил, что методом перебора получить доступ к аккаунту нельзя «из-за капчи».

Вечером в среду пользователи Telegram из Беларуси начали получать спам от имени каналов, в сообщениях шла речь о внесении номера телефона в некую базу данных. Вероятно, рассылку делали по контактам из базы данных Petitions.by.

 
 
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В телеграм-канале «Утечки информации» сообщается, что «на одном из теневых форумов» появилась база зарегистрированных пользователей платформы онлайн-петиций...
 
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