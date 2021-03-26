Власти заявили о предотвращении терактов в Минске и Печах

Источник материала: Onliner

Пресс-служба МВД и Александр Лукашенко сообщили о том, что сегодня ночью был предотвращен теракт. В частности, в Печах оперативники ГУБОПиК МВД при силовой поддержке СОБРа задержали 35-летнего жителя Пинского района. По информации пресс-службы МВД, мужчина собирался совершить террористический акт в местной воинской части, еще один — в Минске.

По информации ГУБОПиК МВД, задержанный снимал квартиру в Московском районе столицы, работал в частной компании.

— В Пинском районе и под Минском он изготовил два самодельных взрывных устройства. Одно из них заложил в мусорном баке возле детской площадки на столичной улице Уборевича, а второе перевез на автомобиле в Борисовский район. В момент совершения преступления его задержали, — сообщает пресс-служба МВД.

Следователями КГБ возбуждено уголовное дело по факту покушения на акт терроризма.

— Известно, что мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, является активным участником протестного движения и с лета прошлого года регулярно посещал «воскресные марши». Злоумышленник поддерживал связь с небезызвестной инициативой BYPOL. От ее представителя накануне Дня воли он получил в мессенджере указание совершить взрыв на территории органа внутренних дел или воинского формирования, — добавили в МВД.

— Именно эта инициатива, тесно связанная с так называемым Координационным советом Тихановской, активно призывала граждан к незаконным массовым мероприятиям 25 марта и предупреждала о якобы готовящихся провокациях властей. На самом деле подготовка террористических актов шла под эгидой BYPOL, — уточнил заместитель министра внутренних дел Геннадий Казакевич.

Лукашенко: «Террор!»

О срыве теракта говорил сегодня Александр Лукашенко на встрече с новым госсекретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым:

— Вчера мы как раз на злобу дня разговаривали о нашей ситуации в Беларуси. Вчера — традиционный День воли. Мы спокойно относились к оппозиции, когда они праздновали этот День воли. К оппозиции! Радикальной, не радикальной… Ну, ходили они там по определенному маршруту. Но вы же знаете, что вчера был особый у них такой настрой, чтобы попытаться начать раскачивать или раскачать обстановку. Весна же наступает…

Накануне они все время предупреждали белорусское общество и российское, что тут власть готовит провокацию, что власть хочет что-то взорвать. Меня это насторожило, у нас опыт есть. Раз об этом заговорили, зри во все окуляры. И что вы думаете? Молодцы милиционеры, Карпенкова бывшая служба (заместитель министра внутренних дел — командующий внутренними войсками Николай Карпенков до 19 ноября 2020 года возглавлял главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД. — Прим. БЕЛТА), обнаружили мерзавца! Заложил взрывчатку в мусорницу: взрыв — и огромное поражение за счет металла или бетона. И они обнаружили его заранее, вели. Заложил взрывчатку - следом саперы пришли, обезвредили. И начали его вести дальше. Поехал в одну из воинских частей, его там взяли, передали Комитету госбезопасности.

Террор! Ну представьте: шли бы люди, взрыв — сколько бы погибло людей, сколько бы пострадало…

ByPol: «...в рамках плана по дискредитации протестного движения...»

Ранее инициатива ByPol сообщала со ссылкой на свои источники, что якобы власти Беларуси готовят провокацию 25 марта. Цель — дискредитация протестного движения и его полная ликвидация.