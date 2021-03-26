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С 1 апреля подорожают сигареты, некоторые на 10 копеек. В продаже появятся новые марки

26.03.2021 16:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С 1 апреля подорожают некоторые марки сигарет — как импортные, так и отечественные. На некоторые сигареты прибавка составит 10 копеек. Также в продаже появятся новые марки.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Гродненская табачная фабрика «Неман» с 1 апреля поднимет цены, к примеру, на Pall Mall Nano Blue, Pall Mall Nano Silver, Pall Mall Nano Fresh, Pall Mall Nano Fusion, Pall Mall Nano Green — до 2,65 рубля (+5 копеек), Pall Mall Superslims Azure, Pall Mall Superslims Violet — до 2,7 рубля (+5 копеек), Kent Nano Silver, Kent Nano White — до 3,7 рубля (+10 копеек), Rothmans Demi Click Coral, Rothmans of London Blue — до 2,7 рубля (+10 копеек). В продаже появятся Kent Feel Vibe — по 3,7 рубля.

«Табак-Инвест» не планируют повышать с 1 апреля цены на сигареты, но в продаже появится сигареты Winston XS Caster Plus, Winston Compact Ambient Mix — по 2,9 рубля.

«Беларусьторг» среди прочего повысит цены на Davidoff Classic, Davidoff Gold — до 4,2 рубля (+10 копеек), RICHMOND BRONZE EDITION, RICHMOND RED EDITION — до 5,1 рубля (+10 копеек).

Компании «Интер Тобакко» не планируют повышать с 1 апреля цены на сигареты.

Отметим, что в тексте приведен не весь список сигарет, которые подорожают с 1 февраля. С полным перечнем можно ознакомиться на сайте МНС.

 
 
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С 1 апреля подорожают некоторые марки сигарет - как импортные, так и отечественные. На некоторые сигареты прибавка составит 10 копеек. Также в продаже появятся новые...
 
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