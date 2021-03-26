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Лукашенко рассказал об очередном «предотвращенном теракте»

26.03.2021 16:55 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Сразу после локальных протестов и ужасно страшного для властей 25 марта Лукашенко ошарашил страну очередным рассказом о теракте, который, как собственно и всегда, удалось предотвратить героям-подавителям белорусской цветной революции.

"Молодцы милиционеры, Карпенкова бывшая служба (ГУБОПиК) обнаружили мерзавца! Заложил взрывчатку в мусорницу: взрыв - и огромное поражение за счет металла или бетона. И они обнаружили его заранее, вели. Заложил взрывчатку - следом саперы пришли, обезвредили. И начали его вести дальше. Поехал в одну из воинских частей, его там взяли, передали Комитету госбезопасности", - рассказал Лукашенко на встрече с новым госсекретарем СГ Мезенцевым.

Очень напоминает пакет из-под сока «Садочек», ведь всё новое – это хорошо забытое старое.

Подробности теракта, которому не суждено случиться, рассказал замглавы МВД Г.Казакевич

«Сегодня ночью в военном городке Печи Борисовского района оперативники ГУБОПиК МВД при силовой поддержке СОБРа задержали 35-летнего жителя Пинского района. Мужчина намеревался совершить террористический акт в местной воинской части и еще один в Минске. Правоохранителям удалось пресечь преступления, найти и обезвредить самодельные взрывные устройства», - утверждает Казакевич.

По информации ГУБОПиК МВД, задержанный снимал квартиру в Московском районе столицы, работал в частной компании. В Пинском районе и под Минском он изготовил два самодельных взрывных устройства. Одно из них заложил в мусорном баке возле детской площадки на столичной улице Уборевича, а второе перевез на автомобиле в Борисовский район. В момент совершения преступления его задержали", - поведал Казакевич.

КГБ РБ возбудил уголовное дело по факту покушения на акт терроризма. Проводятся совместные с МВД следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

«Известно, что мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, является активным участником протестного движения. С лета прошлого года регулярно посещал "воскресные марши", - сообщил Казакевич.

«Злоумышленник поддерживал тесную связь с небезызвестной инициативой BYPOL. Именно от ее представителя накануне "Дня воли" он получил в мессенджере указание совершить взрыв на территории органа внутренних дел или воинской части. Именно эта инициатива, тесно связанная с так называемым координационным советом Тихановской, активно призывала граждан к незаконным массовым мероприятиям 25 марта и предупреждала о якобы готовящихся провокациях властей. На самом деле подготовка террористических актов шла под эгидой BYPOL", - пояснил замминистра.

История задержанного – вишенка на торте агитпропа.

"Сам я не обладаю навыками (сборки взрывного устройства – ред.). Помог знакомый, с которым познакомился в Telegram-канале "Минск 97%"… (с помощью огнетушителя, наполненного пиротехническим порохом.) хотели взорвать часть в Печах. С целью выражения своей гражданской позиции и дестабилизации", - отметил он.

Задержанный сказал, чтоосозновал, что могут пострадать люди, и что «просил, чтобы на территории части этого взрыва не было".

Он также заявил, что не знает, кто именно ему отдавал команды из инициативы BYPOL: "Я не знаю имени. Они не представлялись".

"Еще хочу сказать, чтоб у нас такого не было, чтоб все было мирно, чтобы люди были счастливы", - добавил задержанный.

 
Теги: Минск
 
 
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Сразу после локальных протестов и ужасно страшного для властей 25 марта Лукашенко ошарашил страну очередным рассказом о теракте, который, как собственно и всегда,...
 
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