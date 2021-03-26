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И Нацбанком уже руководят военные? У регулятора появилась странная концепция безопасности

26.03.2021 17:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Согласно этой концепции, беларуским банкам угрожают взрывы, обстрелы, минирования и поджоги.
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Нацбанк своим постановлением №69 от 23 марта утвердил любопытный документ, пишет InfoBank. Это «Концепция безопасного функционирования объектов банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, открытого акционерного общества „Банк развития Республики Беларусь“ и безопасности оказания банковских услуг».

Исходя из названия, во главу угла ставится именно безопасность функционирования банков, цитата: «Под безопасностью функционирования объектов банка и безопасностью оказания банковских услуг понимается состояние защищенности интересов учредителей, участников (акционеров), органов управления, персонала и клиентов банка, финансовых, материальных и информационных ресурсов от внутренних и внешних угроз».

Среди основных угроз — угрозы безопасности личности, угрозы финансовым ресурсам и наиболее интересное — «Противоправные посягательства в отношении помещений (в том числе и жилых), зданий и персонала». Они проявляются в виде:

взрывов;

обстрелов из огнестрельного оружия;

минирования, в том числе с применением дистанционного управления;
поджогов;

нападения, вторжения, захватов, пикетирования, блокирования;

повреждения входных дверей, решеток, ограждений, витрин, мебели, а также транспортных средств;

технологических аварий, пожаров.

InfoBank отмечает, что им неизвестны случаи взрывов, обстрелов, минирования и поджогов в беларуских банках. Но, предполагает источник, этот документ мог быть разработан после анализа событий 2020 года, когда при разгоне мирных беларусов силами МВД и Минобороны массово применялись свето-шумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и т.д.

Остальные виды угроз (мошенничество, подлог, хищение и т.п.) существовали и ранее.

После прочтения этой Концепции возникает впечатление, что ее разработкой руководил военный человек. Может быть даже, ему помогал сотрудник спецслужб, предполагает InfoBank, анализируя стиль написания документа.
 
 
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Согласно этой концепции, беларуским банкам угрожают взрывы, обстрелы, минирования и поджоги.
 
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