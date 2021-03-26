И Нацбанком уже руководят военные? У регулятора появилась странная концепция безопасности

InfoBank . Это «Концепция безопасного функционирования объектов банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, открытого акционерного общества „Банк развития Республики Беларусь“ и безопасности оказания банковских услуг». Нацбанк своим постановлением №69 от 23 марта утвердил любопытный документ, пишет. Это «Концепция безопасного функционирования объектов банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, открытого акционерного общества „Банк развития Республики Беларусь“ и безопасности оказания банковских услуг».





Исходя из названия, во главу угла ставится именно безопасность функционирования банков, цитата: «Под безопасностью функционирования объектов банка и безопасностью оказания банковских услуг понимается состояние защищенности интересов учредителей, участников (акционеров), органов управления, персонала и клиентов банка, финансовых, материальных и информационных ресурсов от внутренних и внешних угроз».





Среди основных угроз — угрозы безопасности личности, угрозы финансовым ресурсам и наиболее интересное — «Противоправные посягательства в отношении помещений (в том числе и жилых), зданий и персонала». Они проявляются в виде:





взрывов;





обстрелов из огнестрельного оружия;





минирования, в том числе с применением дистанционного управления;

поджогов;





нападения, вторжения, захватов, пикетирования, блокирования;





повреждения входных дверей, решеток, ограждений, витрин, мебели, а также транспортных средств;





технологических аварий, пожаров.





InfoBank отмечает, что им неизвестны случаи взрывов, обстрелов, минирования и поджогов в беларуских банках. Но, предполагает источник, этот документ мог быть разработан после анализа событий 2020 года, когда при разгоне мирных беларусов силами МВД и Минобороны массово применялись свето-шумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и т.д.





Остальные виды угроз (мошенничество, подлог, хищение и т.п.) существовали и ранее.





После прочтения этой Концепции возникает впечатление, что ее разработкой руководил военный человек. Может быть даже, ему помогал сотрудник спецслужб, предполагает InfoBank, анализируя стиль написания документа.